Lukaku all'Inter, prima offerta: 10 milioni il prestito, 60 per l'obbligo di riscatto

Romelu Lukaku si avvicina all'Inter. Il Manchester United apre alla prima offerta: 10 milioni di prestito biennale, 60 per il riscatto obbligatorio.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la trattativa che potrebbe portare Lukaku all' prosegue a grandi passi. I nerazzurri preparano la prima offerta ufficiale ed il ha aperto.

L'affare è basato su 10 milioni per il prestito biennale di Romelu Lukaku, più 60 milioni per l'obbligo di riscatto. Ci sarà a breve un incontro faccia a faccia tra l'Inter ed il Manchester United per trattare.

L'Inter ha quindi in tasca la preferenza del giocatore, che ha già fatto sapere di voler lavorare con Antonio Conte. L'ex allenatore della lo voleva già ai tempi del .

Resta "solo" da trovare l'accordo economico con il Manchester United, che non sarà facile. Ma se i Red Devils hanno aperto all'operazione e stanno ascoltando la prima offerte dell'Inter, un motivo ci sarà...