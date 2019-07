Lukaku tra Inter e Juventus, il Manchester United non lo convoca per l'amichevole

Solskjaer ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Kristiansund: manca anche Darmian, sempre nel mirino di Juventus e Inter.

Impegnata domani alle ore 19.00 nell'amichevole contro il Kristiansund, il ha reso nota la lista dei 26 convocati che prenderanno parte a questa trasferta a Oslo. Mancano sia Romelu Lukaku che Matteo Darmian, giocatori al centro di tante voci di mercato.

Continua infatti la corte di e nei confronti del attaccante belga, il quale nelle scorse ore aveva fatto intendere come delle novità stessero per arrivare attraverso una foto pubblicata sui social.

Uno scambio con Paulo Dybala, più un conguaglio in denaro per la Juventus, potrebbe infatti portarlo in bianconero, anche se ad oggi l'Inter non ha ancora mollato la presa sul giocatore.

Ole has named a 26-man travelling squad for our trip to Norway. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 29, 2019

Accettato il 'no' del Manchester United alla proposta di 60 milioni più 5 di bonus, i nerazzurri sono pronti a tornare alla carica con una nuova offerta, nonostante al momento il club milanese continui ad avere diverse difficoltà nel soddisfare le richieste economiche dei Red Devils.

Passando a Darmian, anche il terzino resta un potenziale affare di mercato sia per la Juventus che per l'Inter. L'ex potrebbe infatti fare molto comodo ad Antonio Conte, sempre alla ricerca di esterni a tutto campo, mentre la pista che porta ai bianconeri di Maurizio Sarri potrebbe accendersi definitivamente nel caso in cui Luca Pellegrini dovesse essere ceduto in prestito. Su di lui sempre il .

Nulla da segnalare invece per quanto riguarda Paul Pogba. Altro sogno di mercato della Juventus, oltre che del , il francese è stato infatti inserito nella lista dei convocati da Solskjaer.