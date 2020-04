Lukaku e l'idolo Adriano: "Insieme faremmo 70 goal a stagione"

Romelu Lukaku vestendo la maglia dell' ha realizzato un sogno: giocare con gli stessi colori di uno dei suoi idoli, ovvero Adriano. L'Imperatore è stato uno delle icone del belga, come ha raccontato lui stesso in una diretta Instagram con il brasiliano sui canali ufficiali dell'Inter.

"Mio padre non aveva i soldi per comprare la televisione. Ho visto tutti i suoi goal su YouTube. Io e lui insieme all'Inter? Faremmo 70 gol a stagione. Penso di essere molto simile a lui: segno, ma aiuto molto la squadra. Spero di fare ciò che ha fatto lui in nerazzurro".