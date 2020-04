Lukaku: "Il goal è la mia droga, voglio arrivare in doppia cifra di goal e assist"

Intervistato da Henry, l'attaccante belga parla delle sue ambizioni: "Mi serve che Lautaro e Alexis mi facciano un grande favore per riuscirci...".

Romelu Lukaku ha avuto un impatto devastante sul campionato italiano: al suo primo anno è già proiettato oltre i 20 goal, quello che Conte si aspetta da lui.

Il belga però vuole anche diventare un assist-man di prima qualità, per questo i suoi compagni nell' dovranno, letteralmente, fargli un favore. Come ha raccontato lo stesso ex e United a Thierry Henry in una diretta Instagram.

"Sto analizzando il mio gioco, cercando di capire cosa ho fatto negli ultimi 6 mesi e migliorare per aggiungere altri elementi. Voglio essere un giocatore da doppia cifra di goal e assist, non è facile… Mi serve che Lautaro e Alexis mi facciano un grande favore per riuscirci".

I goal rimangono comunque il principale 'hobby' di un giocatore che a 26 anni corre già verso i 300 in carriera.

"Segnare è la mia droga, è ciò per cui vivo, ma più si invecchia più bisogna diventare intelligenti. Sono sempre uno studente del gioco. Quando tiriamo da posizioni sbagliati Conte ferma il video e dice: ‘Il grande giocatore trova il passaggio’".

All'Inter inoltre Lukaku ha instaurato una partnership speciale con Lautaro Martinez, nata già il primo giorno da nerazzurro.