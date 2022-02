Lukaku escluso con il Lille, Tuchel: "L'ho visto stanco"

L'esclusione di un centravanti fa come sempre molto rumore. Se poi il centravanti in questione è costato 115 milioni di euro, il boato si fa letteralmente assordante.

Nell'andata degli ottavi di finale di Champions Legaue giocati dal Chelsea a Stamford Bridge contro il Lille, Romelu Lukaku è rimasto a guardare i compagni dalla panchina per tutti e 90 i minuti, recupero compreso.

Una decisione, quella di Thomas Tuchel, che ha fatto discutere e ha aperto ancora una volta la strada alle voci di una possibile partenza del belga a fine stagione.

Il tecnico dei Blues ha però motivato la sua scelta, parlando di organizzazione di gioco e chiave interpretativa contro il Lille.

"Ogni partita è diversa. L'obiettivo di oggi era l'intensità, un gioco ad alta velocità. Romelu mi sembrava un po’ stanco fisicamente e mentalmente, ha giocato e viaggiato tanto. Non era al meglio delle condizioni".

Certo è che il belga è ben lontano dai numeri fatti registrare in Italia con la maglia dell'Inter la scorsa stagione: sono solo 10 le marcature stagionali di Lukaku in 28 partite complessive disputate tra Premier League e coppe.

Ma non è solo la media realizzativa ad essere in calo, bensì anche la sua presenza all'interno di una gara. Contro il Crystal Palace in campionato l'attaccante ha toccato appena 7 palloni in 90 minuti, facendo segnare un record negativo mai registrato fin dal 2004.