Lukaku e Vlahovic protagonisti in Nazionale: tripletta per l’interista, goal per lo juventino

Lukaku e Vlahovic sono stati grandi protagonisti nelle sfide di Belgio e Serbia: tripletta per il primo, gran goal per il secondo.

Una serata per tornare a sentirsi grandi protagonisti. Ci sono i sigilli di due bomber della Serie A nelle partite che hanno visto il Belgio imporsi alla grande sul campo della Svezia e la Serbia regolare in casa la Lituania.

Le due rappresentative iniziano nel migliore dei modi i rispettivi cammini nelle qualificazioni ad Euro 2024 e lo fanno in un caso grazie ad un Romelu Lukaku letteralmente scatenato, e nell’altro anche con l’aiuto di Dusan Vlahovic che ha apposto la sua firma sul tabellino dei marcatori della sfida di Belgrado.

Lukaku, sin qui protagonista di una stagione complicata con la maglia dell’Inter, è stato il mattatore assoluto a Solna sotto gli occhi della sua ‘nemesi’ Ibrahimovic. Al 35’ ha aperto le marcature con un gran colpo di testa su cross dalla destra di Lukebakio.

‘Big Rom’ si è poi ripetuto ad inizio ripresa, al 49’, quando imbeccato ancora da Lukebakio, dalla corta distanza ha fissato il risultato sullo 0-2. Serata finita? Nemmeno per sogno.

Lukaku, che non segnava in Nazionale dal 7 ottobre del 2021 e dunque dalla semifinale di Nations League persa contro la Francia, tre minuti prima di lasciare il terreno di gioco, all’82’, ha segnato il goal (tutto solo davanti alla porta spalancata su assist di Bakayoko) il goal che è valso il definitivo 0-3.

Meno roboante ma comunque molto buona la prova di Dusan Vlahovic in Serbia-Lituania.

L’attaccante della Juventus, che in campionato non segna dallo scorso 7 febbraio (doppietta alla Salernitana), al 52’, sfruttando un assist di Tadic, ha firmato il 2-0 con una grande girata di sinistro: pallone sotto la traversa e nulla da fare per Bartkus.

Per lui 63’ di gioco totali e un po’ di forze risparmiate per la prossima sfida con il Montenegro.