Lukaku delude ancora: in campo da 5', si divora un goal di testa

Notte da sogno per il Real Madrid che sbanca 3-1 Stamford Bridge trascinato da un sontuoso Karim Benzema, autore della tripletta che ha annichilito le velleità del Chelsea campione d'Europa incarica.

Per rimanere in tema di numeri 9, però, non si può certo dire lo stesso di Romelu Lukaku costretto suo malgrado a fare i conti con un'altra partita da cestinare il più velocemente possibile.

L'attaccante belga, partito inizialmente dalla panchina, è stato inserito da Tuchel al 64' al posto di Pulisic, rendendosi protagonista di una clamorosa occasione da goal fallita soltanto cinque minuti più tardi.

Succede tutto al 69': cross dalla sinistra di Azpilicueta, deviato in maniera decisiva da Valverde, e sfera che viene prolungata in direzione dell'ex attaccante dell'Inter che, in torsione, spedisce clamorosamente sul fondo sfiorando il palo alla sinistra di Courtois letteralmente graziato.

Sarebbe stato il goal del 3-2 ed invece passa alla storia come l'ennesimo passaggio a vuoto del centravanti Blues, sempre più alle prese con una stagione complicatissima, con un rendimento lontano anni luce da quello ammirato all'ombra della Madonnina.