Lukaku su Cristiano Ronaldo: "Lui capocannoniere, l'Inter ha vinto lo Scudetto"

E' Belgio-Portogallo, ma è anche Romelu Lukaku contro Cristiano Ronaldo. Sprazzi di Serie A ad Euro 2020, dove domenica a Siviglia le Furie Rosse e i lusitani si contendono un posto ai quarti dove troveranno Italia o Austria.

Il bomber dell'Inter, in conferenza stampa, tra i vari temi toccati ha parlato anche di CR7 e campionato.

Lukaku-Ronaldo sfida nella sfida dunque, col belga che prova a tracciare un parallelo col collega d'attacco.

Sotto la guida di Conte, all'Inter, Lukaku è diventato un bomber top e adesso gonfia il petto.

"Quando i critici si riferivano a Lewandowski e Benzema, parlavano sempre di attaccanti di ‘livello mondiale’, mentre io venivo descritto come un buon centravanti. Questa è stata una motivazione in più per lavorare e migliorare. Ora penso di essere nella lista dei migliori attaccanti. Mi piacciono le provocazioni, so come affrontarle".