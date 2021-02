Lukaku contro Ibrahimovic: la nuova lotta per il trono di Milano

Il derby nel derby è tra i trascinatori di Inter e Milan: da un lato il belga, dall'altro lo svedese. Dopo il faccia a faccia in Coppa e le polemiche.

Zlatan Ibrahimovic contro Romelu Lukaku . Ancora una volta, il derby nel derby è tra i simboli di Milan e Inter, tra i leader tecnici delle prime due classificate di questa Serie A. Un duello che era inizialmente un confronto tra due fuoriclasse e trascinatori. Oggi, a poco più di un anno dal ritorno dello svedese in rossonero, è invece una vera e propria lotta per il trono di re di Milano.

Ça va sans dire, ad infiammare il confronto è stata la lite di Coppa Italia del mese scorso. Un faccia a faccia che ha inevitabilmente fatto il giro del mondo. Perché in mezzo non c'erano soltanto due tra i giocatori più celebri, seguiti e ammirati, ma anche due ex compagni di squadra, insieme per una manciata di mesi al Manchester United senza costruire un grande affiatamento fuori dal campo.

Le frasi pesanti volate a San Siro lo scorso 26 gennaio riecheggiano ancora sui media e tra le mura dell'impianto meneghino, che domani ospiterà nuovamente il confronto. Oltre che, ovviamente, nella Procura Federale della FIGC, che sta ancora indagando sull'accaduto: è ancora attesa una sentenza definitiva.

Tutti gli occhi sono concentrati su cosa succederà in campo. Non solo a livello personale. Soprattutto, a livello calcistico. L'ultimo duello è stato vinto dal belga, che ha segnato il rigore dell'1-1 dopo l'espulsione di Zlatan causa doppio giallo. Lo svedese aveva segnato il goal del momentaneo vantaggio, poi ha lasciato i suoi in dieci ed Eriksen nel supplementare ha completato la rimonta.

Nel derby di campionato di quest'anno, invece, a festeggiare era stato Ibra, autore di una doppietta che ha reso vano il goal di Lukaku. L'ex Anderlecht ed Everton in compenso si era preso il primo confronto, nel febbraio 2020, l'ultimo con i tifosi. Un derby segnato dalla rimonta nerazzurra nel secondo tempo, da 0-2 a 4-2. Timbrata da Lukaku nel recupero. Aveva segnato anche all'andata, lo 0-2.

Quattro derby giocati, quattro goal per il belga da quando è arrivato. Per Ibra, invece, i goal segnati sono quattro in tre partite. Entrambi, comunque, hanno sempre timbrato. Con loro si parte dall'1-1. Sul trono, però, si sono sempre alternati. Nessuno dei due è riuscito ancora a imporsi con continuità.

Se la giocano in campo, si pungono sui social. Dopo il derby vinto a febbraio, Lukaku si era autoproclamato 'Re di Milano' con un post autocelebrativo su Instagram. A ottobre, la replica di Zlatan.

"Milano non ha mai avuto un re, ha un Dio".

Schermaglie tra fuoriclasse, che alzano la tensione di un derby già di per sé elettrico. Sicuramente, da non perdere.