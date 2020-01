Lukaku pazzo di Conte: "Con lui tutto è nato dopo Belgio-Italia"

Lukaku rivela: "Nell'amichevole contro l'Italia mi accorsi che giocavano con Pellé e Eder davanti: dopo 15 minuti Pellé ebbe tre palloni da goal".

È stato il grande colpo estivo dell' e adesso, con la sua forza fisica straripante, ne è l'autentico trascinatore: Romelu Lukaku sta avendo un impatto devastante sulla con la maglia nerazzurra, di cui si è eretto a leader tecnico.

Il gigante belga ha saputo farsi spazio a spallate fra le difese del campionato italiano, mettendo a referto 14 reti in 21 presenze. Solamente Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile, al momento, hanno fatto meglio di lui. Parte del merito per la velocità con cui l'attaccante nerazzurro si è adattato al nuovo campionato va sicuramente ad Antonio Conte: nell'intervista rilasciata alle videocamere di 'Tiki Taka', Lukaku ha espresso la sua stima per il tecnico dell'Inter e ha rivelato quale è stato il momento in cui è scoccata la scintilla fra i due.

"Con Conte tutto è nato in un’amichevole fra il e l’ quando lui allenava gli azzurri. Un’amichevole a Bruxelles, mi accorsi che giocavano con Pellé ed Eder: dopo 15 minuti Pellé ebbe tre occasioni da gol. Poi parlammo un po’ e lui mi disse che sarebbe stato allenatore del , la mia ex squadra, ma non c’era possibilità di andare con lui: ma gli dissi che se ci fosse stata un’altra opportunità in futuro, l’avrei fatto subito. La sua idea di calcio mi piace molto, i due attaccanti sono fondamentali: ci divertiamo e ci sono molte occasioni da gol".

Quella promessa si è poi avverata: Romelu Lukaku ed Antonio Conte si sono finalmente trovati a lavorare insieme e il risultato, si può già dire, non è affatto male. La presentazione dell'attaccante belga è stata come quella di un gigante fra i nuovi palazzi di Milano, simbolo di una città che si pone come limite solamente il cielo, proprio come il nuovo corso dell'Inter. Quella di Lukaku e Lautaro Martinez.