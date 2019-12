Lukaku domina, Bergomi chiaro: "Non voglio più sentire che non è importante"

Durante la telecronaca di Inter-Genoa, Bergomi ha difeso Lukaku, autore di un goal e un assist nel giro di tre minuti.

Nonostante i numeri da record, Romelu Lukaku non ha unito i tifosi dell'. Quindici goal e tre assist fin qui con la maglia nerazzurra per l'ex , secondo molti però troppe volte deludente sotto porta. Non solo le reti per il belga, pronto anche a fare il lavoro sporco per Conte.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Nel match contro il , Lukaku assoluto protagonista con un goal e un assist per Gagliardini nel giro di tre minuti. Una prestazione che ha fatto innamorate Beppe Bergomi, seconda voce di Sky che durante la telecronaca della gara ha difeso a spada tratta l'attaccante dell'Inter.

C'è chi va contro Lukaku? Bergomi spera che tale movimento si sia concluso:

"Non mi dite più che Lukaku non è importante nel nostro calcio e nel gioco dell'Inter. Non lo voglio più sentire, critiche o commenti negativi".

Parole che stanno facendo molto discutere sui social, tra chi ha apprezzato quanto detto su Lukaku e chi invece non si trova comunque d'accordo con Bergomi nonostante i goal e l'assist che hanno reso il bomber di Conte ancor più decisivo in questa prima parte di stagione nerazzurra.

L'aver fatto tirare, e segnare, il rigore al giovane compagno Esposito, ha tra l'altro aumentato l'amore dei tifosi nei confronti di Lukaku: sempre meno detrattori per lui.