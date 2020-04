Lukaku attacca: "Perché dobbiamo giocare se la salute non è garantita?"

L'attaccante belga contesta il ritardo nello stop: "Una volta appreso che un giocatore della Juve era malato, han messo tutti in isolamento".

Il calcio italiano si è fermato troppo tardi per l'emergenza Coronavirus. Questo il parere di Romelu Lukaku, che si è mostrato molto critico verso le decisioni prese sul campionato di .

In una diretta Instagram organizzata dal suo sponsor tecnico, l'attaccante nerazzurro ha puntato il dito contro i vertici del calcio italiano per aver ritardato lo stop.

"La salute è la cosa più importante. Se la salute non é garantita al 100% perché dobbiamo giocare? Una volta appreso che un giocatore della era malato hanno messo in quarantena tutti. Tutto ciò non é normale".

Come i suoi compagni e tutti gli altri, Lukaku vive ora in isolamento, aspettando la ripresa e sfruttando la pausa per studiare le sue prestazioni e migliorarsi ancora.