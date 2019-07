Lukaku all'Inter, trattativa iniziata: si attende la risposta del Manchester United

L'Inter avrebbe iniziato ufficialmente una trattativa con il Manchester United per Lukaku: si attende una risposta degli inglesi su formula e cifre.

Non è soltanto una suggestione, come confermato dal'agente Pastorello: l' fa sul serio per Romelo Lukaku e si è mossa concretamente.

Secondo le informazioni raccolte da 'Sky Sport', c'è stato un incontro interlocutorio tra l'Inter e il che ha dato il via alla trattativa in maniera ufficiale.

L'Inter ha presentato quelle che sono le sue modalità e adesso aspetta una risposta dallo United per quanto riguarda formula del trasferimento e soprattutto cifre.

C'è l'intenzione di provarci concretamente da parte dell'Inter, nonostante la consapevolezza che non sia una trattativa semplice in termini di costi.

Lukaku è il grande obiettivo per l'attacco nerazzurro e con la giusta formula l'operazione può andare in porto, visto anche il gradimento del giocatore.