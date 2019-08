Lukaku all'Inter, il piano per essere al top: allenamenti duri ma nessuna dieta

Lukaku trascorre tutta la giornata alla Pinetina per raggiungere la migliore condizione ma dimagrire rischierebbe di fargli perdere la sua potenza.

L'accusa di Gary Neville, che aveva parlato di un Lukaku in forte sovrappeso, non trova conferme dal mondo . L'ex attaccante del , secondo 'La Gazzetta dello Sport', insomma non è stato messo a dieta dal nutrizionista Pincella. Anzi.

Dimagrire potrebbe essere addirittura controproducente per Lukaku che fa proprio della strapotenza fisica uno dei suoi punti di forza. Nonostante questo però il belga non si concede certo stravizi a tavola come confessato ieri su 'Otro', piattaforma utilizzata da tanti campioni del presente e del passato.

"Il cibo italiano? Solo insalata...".

Le prime giornate milanesi di Lukaku iniziano presto quando l'attaccante si reca alla Pinetina, dove resta praticamente per tutta la giornata: allenamento, pranzo, riposo, ancora allenamento e intorno alle 20 via di corsa verso la sua stanza all'hotel Melià, in zona San Siro.

The difference between football in England and Italy? @RomeluLukaku9 has the answer… 🇮🇹 pic.twitter.com/Zyv5NFHiTq — OTRO (@OTRO) August 13, 2019

La stessa zona in cui, a quanto pare, Lukaku sta cercando una casa moderna, spaziosa e molto luminosa. L'alternativa è la City Life, il nuovo quartiere dei grattacieli di Milano.

Lukaku insomma sembra perfettamente calato nella nuova realtà e parla già un ottimo italiano. L'Inter, che probabilmente lo presenterà la prossima settimana, adesso aspetta che il belga faccia parlare il campo.