Lukaku all'Inter, non c'è solo la Juventus: Pastorello lo avrebbe offerto al Napoli

Federico Pastorello, agente di Lukaku, avrebbe offerto l'attaccante a Juventus e Napoli. L'Inter punta al prestito con obbligo di riscatto.

La strada per regalare Romelu Lukaku a Conte si mette sempre più in salita per l'. Secondo il 'Sun' infatti, oltre alla , sarebbe entrato in scena anche il .

Ad offrire Lukaku ad Ancelotti sarebbe stato il suo procuratore Federico Pastorello, che sta cercando di portare l'attaccante via dal . I Red Devils d'altronde continuano a chiedere più di 80 milioni di euro per cedere Lukaku mentre l'Inter lo valuta al massimo 60 milioni di euro.

Romelu Lukaku offered to Juventus and Napoli | @mcgrathmikehttps://t.co/aw5NQAhlwI — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 7 luglio 2019

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' comunque nei prossimi giorni Marotta e Ausilio incontreranno l'amministratore delegato del Manchester United e sperano di spuntarla offrendo un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto.

Il futuro di Lukaku sembra strettamente collegato a quello di Icardi che lascerà l'Inter per trasferirsi proprio al Napoli o alla Juventus. Intanto il belga è stato regolarmente convocato per la tournée tra Asia e , segno che il suo addio al Manchester United non è vicinissimo.

Lukaku dal canto suo non ha mai nascosto il desiderio di giocare in e di essere allenato da Conte. Per riuscirci però dovrà attendere ancora un po', sempre che a spuntarla alla fine non siano Napoli o Juventus.