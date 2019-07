Lukaku all'Inter, altro incontro con l'agente: trattativa che avanza con lo United

Romelu Lukaku è l'obiettivo in attacco dell'Inter. La trattativa con il Manchester United continua e c'è stato un nuovo incontro con Pastorello.

L' non ha intenzione di fermarsi nella sua corsa verso Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', questa sera c'è stato un incontro tra i dirigenti nerazzurri e l'agente dell'attaccante belga, ovvero Federico Pastorello. Il tutto nella sede dell'Inter.

Intanto parallelamente continua la trattativa ad oltranza con il . I nerazzurri faranno pressione sulla volontà del giocatore, che vuole sposare il progetto dell'Inter.

Questo è solamente un altro indizio del fatto che Antonio Conte ha specificatamente richiesto Romelu Lukaku all'Inter, anche se non sarà certo facile strapparlo al Manchester United. Si attendono novità.

"Non ci sono novità particolari, ho parlato con il direttore per capire meglio la situazione. Vedremo, le decisioni le prenderanno loro, noi non stabiliamo i tempi. L’Inter sta seriamente provando a prenderlo, è un obiettivo dichiarato. Non è detto che si raggiungano sempre, però resta un obiettivo concreto. Al momento è un sogno difficile".

All'uscita dalla sede dell'Inter, Federico Pastorello ha rilasciato queste dichiarazioni a 'Sky Sport'. Dichiarazioni che fanno immagine un piccolo momento di stasi.

L'attaccante belga nella scorsa stagione ha segnato 12 goal in Premier League, in 32 presenze. In una stagione tribolata sia per il Manchester United in generale, sia per il belga.