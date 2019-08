Lukaku alla Juventus gradito a Ronaldo: è il preferito rispetto a Dybala e Higuain

Il trasferimento di Lukaku alla Juve, secondo 'La Repubblica', sarebbe stato avallato da Ronaldo. Dybala e Higuain non si 'sposano' con CR7.

Secondo il parere di molti esperti, ma anche di tanti tifosi della o di semplici appassionati al gioco di Maurizio Sarri, Romelu Lukaku almeno sulla carta non sembra proprio il prototipo dell'attaccante che piace all'ex allenatore del .

Secondo 'La Repubblica', infatti, dietro la scelta dell'acquisto di Lukaku ci sarebbe anche un discorso più generale, che coinvolgerebbe anche Ronaldo e che terrebbe conto soprattutto dell'intesa del tridente bianconero.

Paulo Dybala non ha infatti dimostrato l'anno scorso di trovarsi perfettamente in campo con Cristiano Ronaldo. Hanno per certi versi un gioco simile, arrivano in area entrambi solo in un secondo momento e questo ha penalizzato soprattutto l'argentino.

Attualmente in rosa c'è pure Gonzalo Higuain, che però né adesso e né ai tempi deal ha dimostrato un feeling particolare con l'asso portoghese. Ronaldo, dal canto suo, ha già fatto sapere a Lukaku di essere contento del suo eventuale arrivo.

Il giocatore si sposa perfettamente con le caratteristiche di Ronaldo: il portoghese partirebbe dalla sinistra, con Lukaku pronto a protegerre il pallone, fare a sportellate con i difensori avversari in attesa di aprire lo spazio giusto proprio per Ronaldo.