Lukaku alla Juventus, era fatta: "Aveva già parlato con Sarri e Cristiano Ronaldo"

Uno degli uomini cardine che hanno permesso all'Inter di ritornare sul trono d'Italia dopo un digiuno di dieci anni è stato senza dubbio Romelu Lukaku.

L'attaccante belga, sbarcato in nerazzurro nell'estate del 2019 dal Manchester United, è stato l'autentico trascinatore della formazione di Antonio Conte che, nel giro di un biennio, è riuscito a spodestare la Juventus scudettata per nove anni consecutivi.

Oggi Lukaku gioca nel Chelsea ma in quella caldissima sessione estiva di calciomercato è stato vicinissimo dal vestire proprio la maglia bianconera prima di fare le fortune della sponda nerazzurra di Milano.

A confermarlo è stato il suo agente Federico Pastorello nel corso di un'intervista a 'Tuttosport':

"Sì. L’affare con l’Inter si era bloccato perché Zhang sembrava non voler soddisfare le richieste del Manchester United. La Juventus aveva l’accordo con gli inglesi, che in cambio di Lukaku avrebbero ingaggiato Dybala e Mandzukic. Romelu aveva già parlato con Sarri e Cristiano Ronaldo. Però…in seguito Dybala e il Manchester, probabilmente entrambi non troppo convinti, non hanno raggiunto l’intesa".

A seguire, la nuova e decisiva accelerata di marca interista:

"Marotta, Ausilio, Conte e io siamo riusciti a convincere Zhang ad alzare l’offerta. Senza nulla togliere ai compagni di Lukaku all’Inter, penso che quel trasferimento abbia spostato gli equilibri in Italia".