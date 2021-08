Lukaku al Chelsea, accordo di massima con l'Inter sulla base di 115 milioni

Il Chelsea potrebbe chiudere nelle prossime ore l'acquisto di Romelu Lukaku dall'Inter: ai milanesi 115 milioni cash senza contropartite.

Romelu Lukaku viaggia spedito verso il ritorno al Chelsea. Secondo quanto appreso da Goal, infatti, i Blues e l'Inter avrebbero raggiunto un accordo di massima sulla base di 115 milioni di euro cash, di cui una piccola parte legata a bonus aggiuntivi.

Nel fine settimana l'offerta dovrebbe essere formalizzata, con l'ufficialità che potrebbe arrivare già lunedì o martedì.

Il centravanti belga è stato decisivo nella passata stagione per lo Scudetto conquistato dalla squadra milanese, con prestazioni di alto livello e un bottino di 24 goal e 10 assist in 36 gare disputate.

Ora però, con le difficoltà economiche di Suning, le big europee hanno preso d'assalto i campioni nerazzurri: dopo Hakimi, trasferitosi al PSG, con ogni probabilità sarà dunque la volta di Lukaku nelle prossime ore.

Per il gigante belga quello a Stamford Bridge sarebbe un ritorno: il Chelsea lo aveva infatti acquistato da giovane dall'Anderlecht nel lontano 2011, senza però poi mai credere veramente in lui. Il centravanti aveva collezionato appena 10 presenze fra il 2011/12 e il 2013, con in mezzo il prestito al WBA e successivamente la cessione all'Everton.