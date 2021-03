Lukaku a Sanremo? Di Canio sicuro: "Conte gli avrebbe sbarrato la porta"

Paolo Di Canio commenta la decisione di Lukaku di non andare a Sanremo: "E' un professionista, ma conte gli avrebbe sbarrato la porta di casa".

Negli ultimi giorni è venuto fuori il retroscena, riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', secondo il quale Romelu Lukaku avrebbe rifiutato di presenziare come ospite a Sanremo.

L'idea iniziale di Amadeus era quella di una riappacificazione in eurovisione con Ibrahimovic, ma Lukaku ha preferito declinare l'invito per dedicarsi completamente all'Inter in questa fase della stagione.

Paolo Di Canio, almeno in questo caso, ha fatto i complimenti a Lukaku per la scelta, ma ha anche sottolineato l'importanza di avere uno come Conte allenatore. Queste le sue parole a 'Sky Sport'.

"Lukaku è stato un professionista a non andare a Sanremo, ma penso che anche Conte gli avrebbe sbarrato la porta di casa. Lui è un giocatore che deve rappresentare qualcosa di più che fare goal, ma in questo momento anche avere Conte è un valore aggiunto".

Non esistono distrazioni per Conte, che vuole il massimo dai suoi giocatori, sotto ogni aspetto.