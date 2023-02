Luiz Felipe 'vede rosso': terza espulsione nelle ultime 7 partite della Liga col Betis

L'ex Lazio Luiz Felipe, col rosso rimediato in Betis-Celta Vigo, è arrivato alla terza espulsione nelle ultime 7 partite di campionato.

Luiz Felipe squalificato di nuovo. Il difensore centrale azzurro, alla sua prima stagione in Spagna, al Betis Siviglia, ha rimediato la terza espulsione in sette gare.

Una spirale negativa che incide molto sul campionato dei biancoverdi, attualmente sesti in Liga e in piena corsa per l'Europa.

Nell'ultima sfida casalinga, persa 4-3 con il Celta Vigo, il centrale è stato espulso a pochi secondi dal fischio finale per una gomitata.

Un cartellino rosso che dunque non ha inciso molto sul risultato finale, ma che priva ancora una volta Manuel Pellegrini di un giocatore importante.

Luiz Felipe era stato espulso la prima volta a ottobre, nella gara d'andata come il Celta, poi contro l'Athletic Bilbao, a dicembre.