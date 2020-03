Luiz Adriano 'show' in Copa Libertadores: tripletta dell'ex Milan in Palmeiras-Guaranì

Luiz Adriano, flop al Milan, sta vivendo una seconda vita calcistica in patria: tripletta in Libertadores col suo Palmeiras contro il Guaranì.

Alla soglia dei 33 anni, nel calcio, non è mai tempo per rinascere. Per informazioni chiedete a Luiz Adriano, 'odiato' da molti tifosi del ed invece al top in patria.

L'attaccante brasiliano, oggi al Palmeiras dopo essere passato dai rossoneri allo nel 2017, si è regalato una notte da sogno nella seconda giornata di Copa Libertadores: con una sua tripletta, infatti, i biancoverdi hanno battuto 3-1 il Guaranì.

L'articolo prosegue qui sotto

Luiz Adriano, con una prestazione super, ha siglato tutti i goal del Palmeiras (club in cui è approdato a luglio scorso) consentendo ai verdeoro di cogliere la seconda vittoria in altrettante partite del Gruppo 2 disputate finora.

Altre squadre

2⃣🐽 Luiz Adriano, parte 2! O artilheiro da noite recebeu de Rony e ampliou assim para o @Palmeiras, líder do Grupo B da #Libertadores! Troca de passes, golaço! pic.twitter.com/DrzAjcsRlS — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 11, 2020

Tra l'altro, l'ex Milan aveva timbrato il tabellino marcatori anche nel debutto in Libertadores sul campo del Tigre: 4 goal in 2 gare e riscatto in piena regola.

Il Diavolo, acquistò Luiz Adriano nel 2015 dallo Donetsk per 8 milioni di euro: il suo bottino italiano fu però magrissimo, con sole 6 reti in 36 presenze.