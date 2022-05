Luis Jimenez annuncia il ritiro: "Domenica sarà la mia ultima partita"

38 anni tra un mese, una lunghissima esperienza anche in Italia, la Lazio, la Fiorentina, l'Inter. Un turbinio di emozioni che, ora, rimarrà solo nei ricordi di Luis Jimenez: il trequartista cileno, che attualmente milita in patria con il Palestino, ha annunciato ufficialmente l'addio al calcio.

La sua ultima partita è in programma domenica contro il Cobresal, per la quattordicesima giornata della Primera Division cilena. Dopodiché, per l'ex biancoceleste e nerazzurro (due Scudetti vinti a Milano, nel 2008 e nel 2009) arriverà il momento di pensare a una seconda vita.

"A tutti i miei amici e ai tifosi del Palestino - ha scritto Jimenez su Instagram - vorrei dire che domenica sarà la mia ultima partita La Cisterna (mi ritiro). Vorrei dire grazie per l'infinito affetto che ho ricevuto dal club e dai tifosi e a tutti coloro che mi hanno accompagnato in quest'avventura. Senza di voi non sarebbe stato lo stesso.

"Più che un club un popolo", sei stato la mia seconda famiglia, mi sono sempre impegnato al massimo per rappresentarti nella miglior maniera e spero di essere stato all'altezza.

Sono troppe le persone da ringraziare e non vorrei lasciar fuori nessuno, però non posso evitare di citare la mia famiglia in questo momento di transizione, specialmente il mio amore, i miei fratelli, genitori e figli.



Nonostante sia una decisione difficile, questo è il momento giusto dal punto di vista personale. Me ne vado tranquillo con ciò che ho ottenuto nella mia carriera. Anche se finisce la mia tappa come calciatore professionista, rimango un tifoso del Palestino e vi prometto che mi godrò ogni vostro trionfo".



Jimenez aveva già anticipato qualche settimana fa alla stampa cilena il proprio desiderio di lasciare il calcio. Troppi infortuni, un'età impietosamente vicina al limite per un calciatore. Nel 2022 ha messo assieme 10 presenze in campionato, andando a segno una volta con la maglia del club con cui, una ventina d'anni fa, esordiva nel grande calcio.