Luis Fernandez 'punge' il PSG: "Se non vince dovrà dichiarare bancarotta"

L'ex tecnico parigino ironizza su un'eventuale sconfitta del PSG in Ligue 1 ma precisa: "Se Pochettino verrà lasciato lavorare non avranno problemi".

Venerdì riparte la Ligue 1. Il massimo campionato francese torna protagonista dopo il trionfo del Lille nella passata stagione. I biancorossi hanno avuto la meglio al termine di un duello appassionante e serrato contro il favoritissimo PSG.

Sconfitta bruciante per il club presieduto da Nasser Al-Khelaifi che, quest'anno, non ha badato a spese per dare subito l'assalto al trono transalpino perso soltanto pochi mesi fa. All'ombra della Tour Eiffel sono arrivati Gianluigi Donnarumma, fresco di svincolo dal Milan e di trionfo a Euro 2020, Sergio Ramos in uscita dal Real Madrid, Georginio Wijnaldum dal Liverpool e Achraf Hakimi dall'Inter.

Una campagna acquisti sontuosa, capace di impreziosire una rosa stellare che nel proprio motore vanta già elementi del calibro di Mbappè, Neymar, Di Maria e Verratti.

Un'autentica parata di stelle con un duplice obiettivo in testa: dominare la scena nazionale e non solo. E a proposito delle quotazioni di titolo del PSG si è espresso Luis Fernandez che, sulle colonne de 'L'Equipe' ha indicato proprio nella squadra da lui allenata - dal 1994 al 1996 e dal 2000 al 2003 - come la favorita numero uno: