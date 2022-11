Luis Enrique minaccia Ferran Torres: "Se esulta col gesto del ciuccio lo metto in tribuna"

L'attaccante della Spagna è il compagno della figlia del ct, che potrebbe scoprire di diventare nonno... grazie ad un'esultanza.

In Spagna si parla molto della sfida contro la Germania: vincendo la Roja potrebbe eliminare la concorrente al titolo ai gironi e soprattutto conquistare il pass per gli ottavi in grande anticipo.

Ma non solo: sui social si fa ironia sul fatto che Luis Enrique potrebbe diventare nonno e scoprirlo... in panchina.

La figlia maggiore del ct, Sira, è infatti fidanzata con Ferran Torres, attaccante titolare della Spagna: i due stanno insieme da un anno.

Nella sua solita live su Twitch dal Qatar, Lucho ha risposto a una domanda di un utente che chiedeva come avrebbe reagito se Ferran avesse mimato il gesto del ciuccio, facendo riferimento ad un'eventuale gravidanza della compagna.

“Se segna esulto, e se fa il gesto del ciuccio lo sostituisco immediatamente e lo spedisco in tribuna e non mette più piede in uno stadio o in un campo. Non scherziamo!"

Insomma, un buon modo per scoraggiare l'ex Valencia e Man City ad esultare facendo riferimenti a figli in arrivo. Altrimenti, a suo rischio e pericolo...