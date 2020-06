Luis Enrique prima della finale contro la Juventus: "Se fossi in loro mi cagherei addosso"

L'ex tecnico del Barcellona racconta il discorso alla squadra prima della finale di Berlino: "Pensate di essere un giocatore della Juventus...".

Sono passati già cinque anni dalla notte di Berlino quando la di Allegri, dopo aver eliminato il in semifinale, perse la sua prima finale di contro il allenato da Luis Enrique.

Un anniversario che l'attuale CT della ha celebrato con una lunga intervista al canale tematico del Barcellona durante cui Luis Enrique ricorda in particolare il discorso tenuto alla squadra prima della finale.

"Ho chiesto loro: "Qual è la cosa peggiore che pensi possa succederti in finale?" Xavi e Dani Alves, i veterani in generale, hanno risposto con le cose sul calcio: "Non essere fedele al nostro stile", cose del genere. Io invece ho detto: "La cosa peggiore che può succederti domani è essere un giocatore della Juventus e dover affrontare il Barça. Immagina cosa significa marcare Suarez, Neymar, Messi, Iniesta, Busquets. Immagina di dover segnare un goal a Ter Stegen, dovendo finire contro Piqué o Mascherano, difendere le salite di Dani Alves. Se fossi l'allenatore della e parlassi del Barça, io mi cagherei addosso".

Un modo abbastanza colorito ma decisamente efficace, dato che quella finale verrà poi vinta proprio dai blaugrana per 3-1. Eppure i momenti di tensione ovviamente durante i 90' non sono mancati neppure per Luis Enrique.

"Non sono mai stato così nervoso in vita mia come calciatore o allenatore. Pensavo di calmarmi ma c'era troppa tensione. Il primo goal ha migliorato il nostro morale e ha fatto capire agli avversari che facevamo sul serio. Il goal del 3-1 di Neymar invece è stato quello che ho festeggiato di più perché sul 2-1 sai che c'è ancora molto da fare".

In quella stagione peraltro il Barcellona centrò il Triplete vincendo anche e Coppa del Re.