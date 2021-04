Luis Enrique bloccato per un'ora in ascensore prima di Spagna-Kosovo

Il CT della Spagna è rimasto bloccato in ascensore con alcuni membri dello staff e ha raggiunto la squadra direttamente allo stadio.

Disavventura, seppure a lieto fine, per Luis Enrique. Il CT delle Furie Rosse, prima di Spagna-Kosovo, è rimasto bloccato in ascensore per un'ora. Un contrattempo non da poco a ridosso del match.

Secondo quanto raccolto dai media iberici, Luis Enrique insieme a sei membri del suo staff sarebbe rimasto bloccato all'interno dell'ascensore dell'hotel che ospitava il ritiro della Spagna.

A quel punto il pullman della squadra è partito senza il CT a bordo, mentre Luis Enrique ha raggiunto lo stadio solo in un secondo momento con un'auto della Federazione.

¡Ufff!LUIS ENRIQUE se quedó ATRAPADO en el ASCENSOR antes de ir al estadio. IMAGEN #JUGONES que estamos viendo en #ChiringuitoSelección pic.twitter.com/hc8oKtwPJ4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 31, 2021

Proprio a causa del ritardo di Luis Enrique il riscaldamento delle due squadre è duratato appena quindici minuti. Alla fine, comunque, sul campo la Spagna non ne ha risentito vincendo senza troppi problemi la partita come da pronostico.

La gara, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, è terminata sul risultato di 3-1 ma le polemiche non sono mancate.

La Spagna infatti non riconosce ancora il Kosovo come nazione indipendente e dunque durante la partita i telecronisti non hanno mai pronunciato la parola 'Kosovo', scritto peraltro in minuscolo anche nella tradizionale grafica.