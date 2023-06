Luis Alberto tentato dall'Al Hilal: offerti 8 milioni d'ingaggio l'anno

L'Arabia Saudita va all'assalto anche di Luis Alberto: proposti 12 milioni più 3 di bonus alla Lazio, lo spagnolo spinge per il trasferimento.

Di nuovo l'Arabia Saudita. Che dopo aver prelevato dall'Europa Cristiano Ronaldo e Karim Benzema e sognato Leo Messi, e in attesa di N'Golo Kanté, sta provando a convincere anche Luis Alberto a cambiare completamente vita.

Secondo 'Sky Sport', l'Al Hilal - proprio il club che ha cercato in tutti i modi di arrivare a un accordo con Messi, prima che l'argentino scegliesse l'Inter Miami - ha avanzato un'offerta per avere il trequartista spagnolo della Lazio. Ed è una proposta considerevole: 12 milioni più 3 di bonus al club biancoceleste, ma soprattutto 8 l'anno al calciatore.

Un'intesa non è ancora vicina, in quanto il presidente Lotito vuole 20 milioni per lasciar partire Luis Alberto. A velocizzare la trattativa potrebbe essere lo stesso giocatore, che spinge perché la proposta dell'Al Hilal venga accettata. L'allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, spera invece in una sua permanenza.

Non è la prima volta, del resto, che Luis Alberto chiede alla Lazio di cambiare aria. Già in passato l'ex Liverpool aveva manifestato la volontà di tornare a giocare in Spagna, come confessato qualche mese fa dallo stesso Sarri:

"Per il secondo anno di fila - rivelava il tecnico la scorsa estate - ha espresso la volontà di terminare la propria carriera in Spagna, al Siviglia".

Lotito, però, non ha mai dato segnali di apertura nei confronti di una possibile cessione di Luis Alberto, nonostante qualche problema avuto dallo spagnolo con Sarri:

"Se Luis Alberto vuole andare via porti una squadra con i soldi perché io non ci penso proprio a darlo in prestito a gennaio - diceva il presidente biancoceleste a novembre - E non ho ricevuto nessuna richiesta dall’Atletico. Non sto a nessun giochetto, Luis Alberto è forte, un valore aggiunto della Lazio e si può ancora trovare un compromesso".

L'assalto dell'Al Hilal potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Smuovendo le acque sia dal punto di vista della Lazio, costretta a fare i conti con una proposta suggestiva e concreta, che dal punto di vista del giocatore, non più così propenso a trasferirsi in Spagna. Saranno ore particolarmente calde.