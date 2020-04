Luis Alberto scherza: "Se Immobile dovesse battere il record di Higuain voglio un orologio"

Luis Alberto ha avvisato Immobile sull'eventuale record di 36 goal che può essere battuto: "A Ciro l'ho già detto, voglio un orologio casomai".

La attende con trepidante voglia la ripresa del campionato, visto che è in piena lotta per lo Scudetto dopo tanti anni. E a scaldare il motore c'è pure Luis Alberto, che non perde giorno senza allenarsi e documentare le sue sedute su Instagram.

Lo spagnolo, intervenuto ai microfoni di 'Lazio Style Channel', ha parlato proprio di questo periodo, in attesa.

"Sto bene, sono tranquillo a casa. Stiamo vivendo giorni particolari, mi manca tantissimo il campo. Non vedo l'ora di tornare a calciare un pallone, per ora mi tengo allenato con la palestra e la corsa. Mi alleno insieme a mia moglie, così almeno la testa pensa di meno e si può lavorare meglio. Voglio presentarmi al 100% per quando torneremo ad allenarci con la squadra. Ho gli stessi stimoli di prima dello stop, vogliamo continuare lo strepitoso cammino fatto fino alla partita contro il ".

E poi avvisa Ciro Immobile, capocannoniere della squadra e della , sulla possibilità di battere il record di goal di Higuain in campionato.

"Voglio tornare a segnare e fare assist per conquistare i tre punti. Mi piace premiare un compagno che fa un bel movimento in zona gol. Immobile mi ha promesso un regalo per i tanti assist, a lui già l'ho detto, voglio un orologio di valore".

infine, lo spagnolo racconta la partita della svolta per questa Lazio.