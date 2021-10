Luis Alberto esalta Sarri: "Ha un'idea di gioco bellissima, faremo meglio del suo Napoli"

Imperativo: dimenticare la disfatta di Bologna. La sosta per le nazionali che volge ormai verso la sua conclusione, spalanca nuovamente le porte al campionato di Serie A e, tra gli anticipi dell'ottava giornata, spicca un succulento Lazio-Inter che mette alla prova i biancocelesti chiamati al pronto riscatto dopo il tonfo del Dall'Ara, seguito alla convincente affermazionale del Derby.

Tra i protagonisti più attesi c'è sicuramente Luis Alberto che, intervistato da 'Rivista Undici', si prepara ad affrontare, per la prima volta da avversario, l'ex allenatore laziale Simone Inzaghi:

"Inzaghi era un amico, un padre per tutti noi. Sarri invece ha una personalità diversa, più forte. Ha un'idea di gioco bellissima, l'abbiamo vista a Napoli o ad Empoli. Secondo me tra due o tre mesi la Lazio divertirà tanto. Non so se vinceremo qualcosa, ma sicuramente ci sarà da divertirsi".