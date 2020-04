Lugano chiama Cavani al San Paolo: "Lo porto qui, gliene parlo da molto tempo"

Diego Lugano, che lavora nella dirigenza del San Paolo, prova a convincere Cavani: "Prima che vada al Boca Juniors, lo porto qui".

Diego Lugano, ex difensore uruguaiano, lavora attualmente al San Paolo e si occupa della relazioni istituzionali. In Nazionale ha giocato per anni con Edinson Cavani, che è anche suo amico.

In una intervista a 'Marca En Zona' ha confessato di voler portare Cavani al San Paolo, commentando una voce di calciomercato che invece lo vorrebbe vicino al Bcoca Juniors.

"Prima che vada a Boca Juniors lo porto qui al San Paolo. Ma gliene sto parlando da molto tempo, da anni".

Su Edinson Cavani come sappiamo bene c'è ormai la fila, visto che il suo contratto con il scade a giugno e si tratterebbe di pagare solo il suo stipendio, oltre che le classiche commissioni all'agente.

Cosa farà 'El Matador'? Resterà in Europa o deciderà di tornare in Sudamerica?