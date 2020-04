L'UEFA ribadisce: "Forte raccomandazione a terminare i campionati"

Anche nella riunione di oggi l'UEFA ha ribadito l'invito di terminare regolarmente i campionati nazionali ma non esclude possibili eccezioni.

Il calcio europeo non si arrende al Coronavirus. L'UEFA ha incontrato oggi le sue 55 federazioni in videoconferenza e ha presentato varie opzioni di calendario, sia per le competizioni tra club che per quelle tra nazionali.

⚽ A variety of calendar options were presented to UEFA's member associations today, covering both national team and club competition matches.



Non solo. La stessa UEFA ha confermato "una forte raccomandazione a portare a termine i massimi campionati nazionali e le coppe".

Il tutto per senza escludere "alcuni casi speciali – in caso di torneo annullato – che saranno discussi una volta sviluppate le linee guida relative alla partecipazione alle competizioni europee".

Il , prima federazione ad avere annunciato qualche settimana fa lo stop definitivo del proprio campionato, intanto ha preso tempo in attesa del Comitato Esecutivo UEFA in programma giovedì.