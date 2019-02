L'UEFA punisce Ramos per il cartellino giallo volontario: due turni di stop

Due turni di stop sanciti dall'UEFA per il capitano del Real Madrid Sergio Ramos, reo di aver volontariamente preso un cartellino giallo.

L'UEFA ha punito Sergio Ramos con due turni di squalifica per avere volontariamente ottenuto un cartellino giallo nel match dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Ajax.

Il capitano del Real Madrid salterà così sia il ritorno degli ottavi di finale sia l'eventuale andata dei quarti di finale, dovessero le merengues passare il turno (2-1 all'Amsterdam Arena la gara di andata per la squadra di Solari).

Questo il provvedimento emesso dal massimo organo calcistico europeo, che ha anche comminato una multa di € 1.500,00 al Real Madrid per l'utilizzo da parte dei suoi tifosi di materiale pirotecnico.

"E' stato deciso di sospendere il giocatore Sergio Ramos per due partite delle competizioni UEFA per aver ricevuto volontariamente ed appositamente un cartellino giallo. La sospensione per due partite include la sospensione automatica per la singola partita avendo ricevuto due cartellini gialli".

Secondo quanto riportato da AS il giocatore spagnolo può ritenersi in parte fortunato per aver ottenuto solamente due giornate di squalifica. Una parte della commissione disciplinare avrebbe infatti voluto che le giornate di sospensione diventassero tre e non due.