L'UEFA annuncia la Squadra dell'Anno 2018: il grande assente è Neymar

Gli utenti del sito UEFA.com hanno votato la Top 11 del 2018: presenti Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé, mentre Neymar è stato escluso.

Da 11 giorni è iniziato il 2019, ma il 2018 calcistico, in fondo, non si è ancora concluso. Tanto che la UEFA ha diramato la Top 11 europea dell'anno appena andato in archivio, scelta dagli utenti del sito UEFA.com.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Una vera e propria Squadra dell'Anno, come si può immaginare. Una formazione di lusso in cui sono presenti i migliori: da Cristiano Ronaldo e Leo Messi, coppia ormai inseparabile - escludendo il campo - da un decennio e passa, a Kylian Mbappé, super prospetto del PSG già diventato campione del mondo.

So, after a month of voting, the https://t.co/sQezPQoaea fans' #TeamOfTheYear 2018 is revealed!



More than 1.8 million votes were cast in all - thanks for taking part!



Congratulations to the winners! pic.twitter.com/bLSKFmMfg8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 11, 2019

E poi, tanti altri big: ter Stegen in porta, con Sergio Ramos, Varane, van Dijk e Marcelo in difesa e il trio Kanté-Modric-Hazard in mezzo al campo, con quest'ultimo arretrato di qualche metro per far spazio al tridente già citato.

L'unico grande assente della Squadra dell'Anno stilata dall'UEFA è Neymar. Eliminato precocemente dalla Champions League, eliminato precocemente dal Mondiale. Stella del mercato estivo di un anno prima che, però, in campo non è riuscito a mettersi in tasca trofei di rilievo.