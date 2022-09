Ludogorets-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Esordio europeo in Bulgaria per i giallorossi. Tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LUDOGORETS-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Ludogorets-Roma

• Data: giovedì 8 settembre 2022

• Orario: 18:45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Esordio europeo per la Roma di Mourinho, campione in carica della prima edizione assoluta della Conference League. Proprio grazie al successo nella finale di Tirana sul Feyenoord i giallorossi hanno ottenuto il pass per l'Europa League.

Il primo avversario della squadra capitolina è il Ludogorets, formazione bulgara che negli ultimi anni ha frequentato spesso i palcoscenici europei.

La Roma è chiamata a riscattare il pesante ko in campionato contro l'Udinese, mentre il Ludogorets è reduce dal convincente successo pet 6-0 con l'Hebar.

Primo confronto assoluto tra le due formazioni, che non si sono mai incrociate prima in competizioni ufficiali.

ORARIO LUDOGORETS-ROMA

La partita tra Ludogorets e Roma si giocherà giovedì 8 settembre alle ore 18:45 presso la Huvepharma Arena di Razgrad.

DOVE VEDERE LUDOGORETS-ROMA IN TV

A trasmettere la sfida sarà DAZN. Per vederla in tv si dovrà dunque accedere all'app della piattaforma disponibile sulle smart tv di ultima generazione, oppure ricorrendo a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION Box. Infine si possono utilizzare console di gioco come Playstation e Xbox.

L'incontro verrà mandato in diretta anche da Sky. Per vederla bisognerà sintonizzarsi sul canale Sy Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252 del satellite)

LUDOGORETS-ROMA IN DIRETTA STREAMING

L'incontro sarà visibile anche in streaming. Chi ricorre a DAZN dovrà accedere all'app da smartphone e tablet o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Sky invece mette a disposizione Sky Go, app sviluppata e pensata per gli abbonati e fruibile da pc fisso o da dispositivi mobili.

Infine c'è NOW, servizio streaming di Sky, per il quale servirà l'abbonamento attivo al pacchetto Sport.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca sarà ad opera di Edoardo Testoni, con Simone Tiribocchi in cabina di commento. Per quanto riguarda Sky, la coppia di telecronisti è composta da Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti su Ludogorets-Roma saranno disponibili anche su GOAL. Con la nostra diretta testuale potrete seguire in tempo reale il racconto delle azioni salienti della gara e tutte le informazioni aggiornate.

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS-ROMA

Mourinho non può fare troppo turn over, tenendo in considerazione anche i diversi infortunati che riempiono l'infermeria di Trigoria. In porta dovrebbe giocare Rui Patricio, mentre la difesa a tre vede la riconferma di Smalling, Ibanez e Mancini. Duo di centrocampo Cristante-Matic, con Zalewski e Celik esterni di fascia. Davanti Dybala e Pellegrini con Abraham prima punta.

Delev è il riferimento in attacco di Simundza. Dietro al centravanti si schierano Tekpetey, Rick e Yordanov. Duo in mediana composto da Witry e Verdon, mentre la linea difensiva a quattro vede in azione Terziev e Gropper, con Piotrowski e Thiago centrali. In porta Padt.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Terziev, Piotrowski, Thiago, Gropper; Witry, Verdon; Tekpetey, Rick, Yordanov; Delev. All. Simundza

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho