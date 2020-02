Niente Ludogorets per Handanovic: il ritorno potrebbe slittare

Samir Handanovic è rimasto a Milano e non prenderà parte a Ludogorets-Inter: il ritorno in campo potrebbe slittare ancora, Sampdoria più lontana.

Nell' che staserà giocherà sul campo del nell'andata dei sedicesimi di finale di non ci sarà Samir Handanovic, rimasto a Milano per guarire dall'infrazione al mignolo della mano sinistra che lo sta tenendo ai box.

A difendere la porta nerazzurra in Bulgaria sarà dunque ancora Daniele Padelli, nel mirino della critica per le prestazioni non sufficienti offerte nell'ultimo periodo, che ha visto l'Inter perdere due gare consecutive (in Coppa con il e in campionato contro la ).

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Handanovic ha lavorato in palestra con gli altri portieri ma senza alcun contatto con il pallone per evitare di aggravare il problema: l'obiettivo dello staff medico è di ricominciare a lavorare con la palla a partire da domani o sabato.

A questo punto appare difficile l'ipotesi che il capitano interista possa tornare tra i pali domenica sera, quando a San Siro ci sarà la sfida alla : più probabile che torni disponibile per il match di ritorno col Ludogorets, in attesa ovviamente del derby d'Italia contro la in programma a l'1 marzo.

E' la super sfida dell'Allianz Stadium il vero obiettivo di Handanovic che comunque le proverà tutte per riprendersi il suo posto già a partire dal prossimo impegno: se non dovesse farcela toccherà a Padelli rispondere alle critiche ricevute per non far rimpiangere l'estremo difensore sloveno. Impresa ardua.