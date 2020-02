Ludogorets-Inter dove vederla: Sky o TV8? Canale tv e diretta streaming

Il Ludogorets sfida l'Inter nell'andata dei sedicesimi di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Ildi Pavel Vrba sfida l'di Antonio Conte nell'di finale di. I bulgari si sono qualificati classificandosi al 2° posto nel Gruppo H, mentre i milanesi sono retrocessi dalla , essendo arrivata al 3° posto nel Gruppo F della massima competizione europea.

Sarà la prima sfida ufficiale della storia fra Ludogorets e Inter. I bulgari rimediarono una doppia sconfitta nelle ultime 2 gare contro un'italiana, ovvero con il nei sedicesimi di finale dell'Europa League 2017/18.

Per quanto riguarda l'Inter, la formazione nerazzurra è imbattuta nelle 5 sfide giocate nelle Coppe europee contro formazioni bulgare, avendo collezionato 2 vittorie e 3 pareggi. L'ultimo confronto risale al Primo turno della Coppa UEFA 1974/75 contro l'Etar Veliko Tarnovo.

In epoca recente, tuttavia, l'Inter ha vinto appena una delle ultime 10 trasferte disputate in Europa League, collezionando per il resto 4 pareggi e 4 sconfitte.

L'attaccante rumeno Claudio Keseru è il bomber del Ludogorets nel torneo con 4 reti. Fra i nerazzurri, alla prima gara nel torneo, va evidenziato come Romelu Lukaku abbia sempre fatto goal nelle ultime 5 partite disputate in Europa League con la maglia dell' nella stagione 2014/15. In questa pagina tutte le informazioni su Ludogorets-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Altre squadre

LUDOGORETS-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ludogorets-Inter

Ludogorets-Inter Data: 20 febbraio 2020

20 febbraio 2020 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LUDOGORETS-INTER

Ludogorets-Inter si disputerà la sera di giovedì 20 febbraio 2020 nel palcoscenico della Ludogorets Arena di Razgrad. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande, è in programma per le ore 18.55. Sarà il primo confronto fra le due squadre in Europa League.

La sfida Ludogorets-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Federico Zancan, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Gli abboanti Sky potranno seguire Ludogorets-Inter anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

I bulgari dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1. Davanti giocherà il centravanti rumenu Keseru, con Jorginho, Marcelinho e Wanderson che dovrebbero agire sulla trequarti alle sue spalle. In mediana Vrba si affiderà alla coppia composta da Anicet e Dyakov. Dietro, davanti al portiere Iliev, Cicinho e Nedyalkov saranno i due terzini, con Moti e Terziev a comporre la coppia centrale.

Conte è orientato ad attuare un turnover moderato, tenendo comunque un occhio al futuro impegno in campionato contro la . Per questo in attacco potrebbe riposare il belga Lukaku: al suo posto spazio ad Alexis Sánchez in coppia con Lautaro Martínez. A destra Moses potrebbe rilevare Candreva, mentre a sinistra BIraghi potrebbe essere preferito a Young. In mezzo regia affidata a Borja Valero (in ballottaggio con Barella), con Vecino ed Eriksen mezzali. Ancora indisponibile Handanovic, fra i pali sarà confermato Padelli, davanti a lui nella linea a tre difensiva dovrebbero trovar posto Godin, Ranocchia e D'Ambrosio. A riposo Skriniar e Brozovic, rimasti a Milano.

LUDOGORETS (4-2-3-1): P. Iliev; Cicinho, Moti, Terziev, Nedyalkov; Anicet, Dyakov; Jorginho, Marcelinho, Wanderson; Keseru.

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D'Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martínez, A. Sánchez.