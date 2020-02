Ludogorets-Inter 0-2: Eriksen-Lukaku, Conte ipoteca gli ottavi

A fatica nel primo tempo, ma con un Eriksen in crescita, l'Inter supera il Ludogorets nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

L'andata dei sedicesimi di tra e viene vinta dai nerazzurri grazie al primo goal italiano di Eriksen e al timbro di Lukaku in extremis. Il gioco, però, latita ancora per la squadra di Conte, anche se in crescita sul finire della partita.

1/9 - Christian Eriksen ha segnato stasera il suo primo gol con la maglia dell'Inter, alla nona conclusione tentata. Ambientato. #LudogoretsInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 20, 2020

Inter e Ludogorets danno vita ad un primo tempo non propriamente spettacolare, per usare un eufemismo. I nerazzurri sono lenti in fase di manovra, con gli spazi tra i reparti mai perfetti: a volte troppo stretti e altri troppo larghi. Il Ludogorets aspetta più che altro gli avversari, difendendosi bene per poi ripartire. L'unica occasione nerazzurra è un tiro ravvicinato di Biraghi, che però il portiere Iliev salva con un riflesso.

Eriksen è ancora un corpo estraneo all'interno dello scacchiere nerazzurro, mentre Sanchez e Martinez faticano a trovarsi in coppia. All'intervallo però Antonio Conte si fa sentire... Nella ripresa, al 50', Alexis Sanchez sfiora il goal del vantaggio con un colpo di tacco su cross basso di Moses: la palla si spegne però sul palo. Al 63' la pressione dell'Inter diventa ancora più consistente, con un tiro di Eriksen deviato in angolo da Iliev.

Altre squadre

Ma è solo il preludio al goal del vantaggio dell'armata di Conte, che arriva proprio con il danese: tiro secco dal limite dell'area, dopo una lunghissima azione dell'Inter, e prima gioia per Eriksen. Poco dopo l'ex sfiora anche il raddoppio con una bordata dai 25 metri che becca la traversa di Iliev. Nel finale di partita, l'ingresso di Lukaku sancisce il raddoppio per i nerazzurri: rigore concesso all'Inter ed il belga si conferma ancora infallibile dal dischetto.

IL TABELLINO

Ludogorets-Inter 0-2

Marcatori: 70' Eriksen, 94' Lukaku

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov (67' Badji), Anicet, Souza (90' Biton); Marcelinho, Swierczok (76' Tchibota), Wanderson.

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D'Ambrosio; Moses (72' Barella), Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi (81' Young); Sanchez, Lautaro (64' Lukaku).

Ammoniti: Lautaro Martinez, Grigore, Wanderson, Tchibota, Anicet

Espulsi: -