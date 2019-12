Ludogorets avversario dell'Inter in Europa League: formazione, stelle, stadio

Il Ludogorets affronterà l'Inter nei sedicesimi di Europa League: tutto quello che c'è da sapere sulla squadra bulgara.

Smaltita l'amara eliminazione in , l' ripartirà dall' dove ai sedicesimi affronterà il .

L'andata si giocherà in Bulgaria il prossimo 20 febbraio, con il ritorno previsto una settimana dopo a San Siro il 27 febbraio.

Il Ludogorets si è qualificato come seconda in classifica nel Gruppo H di Europa League alle spalle dell' .

COME GIOCA IL LUDOGORETS: FORMAZIONE-TIPO

Con il 4-2-3-1 come modulo di riferimento, il Ludogorets del tecnico Genchev è una squadra che segna e fa segnare, come dimostrano i 10 goal fatti e subiti nel girone di Europa League. A difendere i pali c'è Iliev, portiere nel giro della nazionale bulgara che ha fatto il titolare in . Nella difesa a quattro il terzino destro titolare è Cicinho, che si alterna con il francese Ikoko. A sinistra è inamovibile Nedyalkov, mentre al centro la coppia titolare è normalmente composta da Terziev e dal brasiliano Rafael Forster. Dal centrocampo in su c'è tanta qualità tra Lukoki e i due brasiliani Wanderson e Marcelinho, che si alternano sulla trequarti con Tchibota e Lukoki. Il peso dell'attacco è sostenuto dal romeno Keseru (capocannoniere stagionale), con Swierczok pronto a subentrare.

LE STELLE

Il giocatore con più esperienza internazionale è senza dubbio Claudio Keseru, autore di 15 goal in 26 presenze totali in questa stagione tra campionato e coppe. In Europa League è stato l'autentico trascinatore, con 4 reti segnate in cinque partite. A destra bisogna stare attenti agli inserimenti del brasiliano Cicinho, oltre che di Lukoki, mentre a sinistra il pericolo numero uno è Wanderson che in Europa League ha già confezionato tre assist.

LO STADIO

Il Ludogorets gioca le sue partite casalinghe alla Ludogorets Arena di Razgrad. Lo stadio è stato ristrutturato nel 2014 per ospitare le partite internazionali ed è stato portato alla capienza di 12.500 spettatori. L'impianto ospita attualmente anche le partite della nazionale Under 21 bulgara.