Le prime due del Girone B di Serie C volano, pregustando una lotta all'ultimo punto per la promozione in Serie B: tra queste c'è anche la Reggiana che, nella trentunesima giornata di C, verrà ospitata dalla Lucchese.

La formazione di Guido Pagliuca nell'ultimo turno ha centrato la seconda vittoria in 5 partite, se si considera il recupero contro la Virtus Entella: contro la Viterbese decisiva la rete di Collodel. Lucchese che si trova a -2 dalla zona Playoff e, di conseguenza, da Carrarese e Vis Pesaro.

La Reggiana di Aimo Diana ha approfittato della sconfitta del Modena capolista contro l'Olbia e, vincendo contro il Pontedera grazie a Cremonesi e Arrighini, si è portata a -2 dalla vetta. La recente sconfitta contro il Gubbio, nel recupero della ventiduesima giornata, ha segnato anche la prima sconfitta in campionato per la formazione di Diana, che però resta aggrappata alla possibilità di ritornare in Serie B.

In questa pagina potete trovare tutte informazioni relative a Reggiana-Lucchese: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO LUCCHESE-REGGIANA

La sfida tra Lucchese e Reggiana, in programma venerdì 11 marzo 2022, verrà disputata allo stadio "Porta Elisa" di Lucca: il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:30.

DOVE VEDERE LUCCHESE-REGGIANA IN TV

Lucchese-Reggiana sarà visibile in diretta TV sui canali Sky e precisamente per gli abbonati a Sky Sport al canale 252 del satellite.

Sarà possibile seguire Lucchese-Reggiana in diretta TV anche su Eleven Sports: per farlo bisognerà scaricare l'app sulle moderne Smart TV, registrarsi e attivare l'abbonamento dedicato, mensile o annuale, e selezionare l'evento.

LUCCHESE-REGGIANA IN DIRETTA STREAMING

La diretta streaming di Lucchese-Reggiana sarà fruibile su Sky Go, servizio di streaming di Sky: occorrerà scaricare l'app e inserire le proprie credenziali-utente Sky e, se in possesso dell'abbonamento, selezionare l'evento.

Lucchese-Reggiana sarà visibile in diretta streaming anche su Eleven Sports: in questo caso bisognerà collegarsi al sito della piattaforma e, dopo aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, selezionare la gara.

Un'alternativa è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE-REGGIANA

Pagliuca senza lo squalificato Corsinelli, ma con il solito 4-3-1-2 con Coletta in porta, D'Ancona, Bachini, Bellich e Nannini in difesa. Frigerio, Minala e Collodel in mediana, con Visconti che agirà dietro alle due punte Belloni e Ruggiero. Attenzione al possibile inserimento di Alejandro Rodriguez, arrivato dagli svincolati.

Diana dovrà fare a meno di Contessa, ma per il resto tutto confermato con Venturi tra i pali, Luciani, Cremonesi e Rozzio in difesa. Libutti, Rossi, Sciaudone e Porcino in mediana. Il tridente sarà composto da Rosafio, Arrighini e Lanini.

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; D'Ancona, Bachini, Bellich, Nannini; Frigerio, Minala, Collodel; Visconti; Belloni, Ruggiero.

REGGIANA (3-4-3): Venturi; Luciani, Cremonesi, Rozzio; Libutti, Rossi, Sciaudone, Porcino; Rosafio, Arrighini, Lanini.