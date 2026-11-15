Lucca o Camarda al Monza per sostituire Varela? Cosa può succedere sul mercato degli attaccanti a gennaio

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Con il mercato alle porte le società stanno iniziando a muoversi concretamente sul mercato: sondaggi, richieste d'informazioni, primi contatti per intavolare trattative e obiettivi monitorati sempre più da vicino. Uno dei club di Serie A più attivo nella sessione invernale sarà il Napoli, a caccia di rinforzi per dare una sterzata a una stagione iniziata in salita.

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Il primo nome nel mirino del ds azzurro Giovanni Manna è Gustavo Varela, attaccante portoghese del Monza che alla prima stagione in Serie A è in cima alla classifica cannonieri dopo le prime undici giornate di campionato. Nei giorni scorsi i dirigenti del Napoli hanno incontrato l'agente del giocatore Hector Peris per capire se ci sono margini di trattativa a gennaio e gli eventuali costi dell'operazione.

La volontà del Monza è quella di tenere la punta classe 2005 almeno fino alla fine della stagione, ma sono consapevoli che non sarà facile perché sul giocatore ci sono gli occhi di mezza Europa: Napoli, ma non solo. Per questo il club di De Laurentiis ha voluto parlare con il procuratore provando così a piazzarsi in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza, poi chiaramente bisognerebbe sedersi a parlare anche con i biancorossi con i quali Varela ha un contratto fino a giugno 2030.

Il Monza l'ha preso l'estate scorsa dal Benfica per appena 2,5 milioni di euro più uno di bonus, negli accordi tra le due società non è previsto un diritto di recompra in favore dei portoghesi che però si sono riservati il 20% sulla prossima cessione e la prelazione in caso di eventuali offerte: se dovessero arrivare proposte sul tavolo del Monza il Benfica può pareggiarle avendo una corsia preferenziale da parte del club, poi sarà il giocatore a decidere la destinazione.

L'impatto di Gustavo Varela con il calcio italiano è stato da sogno: 11 gol in 11 partite tra campionato e Coppa Italia, capocannoniere della Serie A con 9 reti alle quali si aggiunge anche un assist. Praticamente il portoghese ha segnato in tutte le partite che ha giocato tranne in tre occasioni. Numeri importanti per un ragazzo di 21 anni appena arrivato in Italia, e che grazie al suo rendimento è stato convocato per la prima volta in nazionale.

Intanto il Monza sta studiando anche eventuali sostituti di Varela, perché se dovesse arrivare un'offerta convincente i piani del club potrebbero cambiare. Il ds Obiang sta valutando diversi profili e tra i giocatori monitorati ci sono anche Lorenzo Lucca e Francesco Camarda: due giocatori in uscita rispettivamente da Napoli e Milan, anche se le loro situazioni sono diverse e, in particolare sul secondo, ci sono altre società interessate.

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Lucca era rientrato al Napoli dopo l'esperienza sfortunata al Nottingham Forest, Allegri l'ha tenuto come vice Hojlund ma finora l'attaccante classe 2000 non ha convinto del tutto e nelle prossime settimane gli azzurri inizieranno a lavorare alla sua uscita. Il Napoli l'ha pagato 35 milioni tra prestito e riscatto, oggi la valutazione del giocatore è scesa e il club non è particolarmente rigido sulla formula con la quale può partire; uno degli ostacoli per il Monza potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio, intorno ai 2 milioni di euro netti a stagione.

L'altro profilo da monitorare in chiave-Monza è quello di Francesco Camarda, 2008 del Milan che in questi primi mesi della stagione ha il ruolo di vice Gonçalo Ramos ma non sta trovando molto spazio. Per questo i rossoneri hanno iniziato a prendere in considerazione una cessione in prestito dell'attaccante, senza mai aver preso in prestito altre formule che possano far perdere loro il controllo sul cartellino del giocatore.

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Occhio anche al possibile ritorno di Lorenzo Colombo, che se De Rossi dovesse continuare a preferirgli Osmajic potrebbe pensare di cambiare squadra per riprendersi il posto da titolare altrove. Classe 2002, Colombo aveva già giocato al Monza nella stagione 2023-24 con Palladino in panchina, durante la quale l'attaccante cresciuto nel Milan aveva totalizzato quattro reti in 25 presenze tutte in campionato.