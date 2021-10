Lucca in rampa di lancio: il giovane attaccante del Pisa è capocannoniere in Serie B

Il giovane attaccante nerazzurro a segno anche nella vittoria contro la Reggina: con 6 goal in 7 partite guida la classifica marcatori in cadetteria.

Dopo sette giornate, il campionato di Serie B registra il primo sensibile allungo in classifica da parte della capolista Pisa.

La formazione nerazzurra, nel match giocato sabato contro la Reggina ha sfruttato al meglio il fattore campo dell'Arena Garibaldi piegando 2-0 la Reggina.

Decisiva l'autorete di Cionek in apertura a cui è seguita, a venti dal traguardo, la firma dal dischetto di Lorenzo Lucca.

L'attaccante classe 2000 si conferma, ancora una volta, protagonista indiscusso in questo primo scorcio di stagione nel quale la formazione toscana sta imprimendo un ritmo importante alla propria corsa in campionato, come dimostrato dalle cinque vittorie e un pareggio messe insieme in sei uscite ufficiali.

Se da un lato la formazione di Luca D'Angelo vanta la miglior difesa del campionato, dall'altro può fregiarsi dei numeri di un giovane attaccante che al primo anno in Serie B di palloni in fondo al sacco ne ha già infilati 6 in 7 partite, dopo i 13 dell'anno scorso in C con la casacca del Palermo.

Lucca, senza troppi giri di parole, è il nuovo che avanza e le sue prestazioni non stanno di certo passando inosservate. Prima della rete contro la Reggina, si era presentato con una doppietta all'Alessandria, seguita da un goal contro la Ternana prima di colpire due vittime 'illustri' come il Monza e il Parma dove si è concesso il lusso di superare un certo Gianluigi Buffon.

"Pensate che Gigi Buffon mi ha detto che non ha sbagliato niente contro di loro. Lucca è davvero fortissimo visto dal campo. Io l’ho visto contro il Parma: è forte forte, un talento puro,, non capisco come possa essere in Serie B. Ci ha impressionati: è favoloso, è incomprensibile come sia in B”. Ha dichiarato Antonio Cassano a 'La Gazzetta dello Sport'.

Parole che sanno d'investitura. E c'è anche chi ragiona decisamente più in prospettiva caldeggiando l'ipotesi, ad oggi molto suggestiva, di una sua candidatura per i Mondiali qatarioti del 2022. Forse è ancora presto per avviare certi tipi di discorsi ma intanto nei confronti di Lucca è arrivata la promozione a pieni voti anche da parte del Ct Roberto Mancini:

"Lucca è forte, ma c'è un problema di concomitanza con l'Under 21 che deve qualificarsi agli Europei. A volte dobbiamo trovare un accordo e lasciare lì dei giocatori che potrebbero iniziare un percorso nella Nazionale A".

Tradotto: il calciatore piace, eccome, ma per avviare un percorso a tinte tricolori servirà ancora un pò di tempo. Nel frattempo il bomber classe 2000 guarda tutti dall'alto: dalla vetta della classifica con il suo Pisa e dal trono dei bomber alla media di (quasi) un goal e partita. Un biglietto da visita niente male.