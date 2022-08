Lucca firma con l'Ajax, arriva l'ufficialità del passaggio dell'attaccante in Olanda

Fatta per il passaggio dell'attaccante italiano ai lanceri in prestito con diritto di riscatto. Dopo Scamacca, l'Italia perde un altro talento.

Lorenzo Lucca passa ufficialmente all'Ajax. A confermare il suo trasferimento in Eredivisie è lo stesso club di Amsterdam con una nota sul proprio sito ufficiale.

"L'Ajax ha raggiunto un accordo con Pisa SC e Lorenzo Lucca per prendere in prestito l'attaccante con effetto immediato. Il giocatore italiano arriva in prestito per una stagione, fino al 30 giugno 2023. L'accordo prevede anche l'opzione di acquisto dell'Ajax".

Il riscatto dell'attaccante è quindi opzionale e non obbligatorio. Toccherà a lui convincere i lanceri a suon di goal nel campionato olandese.

Nella scorsa stagione Lucca è stato uno dei giovani che ha maggiormente colpito l'attenzione degli osservatori per il suo rendimento.

Nella seconda parte dell'anno però, il suo ruolino di marcia è sensibilmente rallentato. Lucca non segna dallo scorso 2 ottobre. Un digiuno decisamente extra large per un attaccante.

Dopo Gianluca Scamacca, finito al West Ham, l'Italia perde un altro prospetto per il futuro. Lucca, come Marco Verratti, giocherà la Champions League senza ancora aver giocato un minuto in Serie A.