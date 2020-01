Lucas Leiva chiede scusa per Napoli-Lazio ma... "Non era mai fallo"

Il centrocampista della Lazio è stato espulso per immediata doppia ammonizione: la seconda è arrivata per protestare in seguito alla prima.

Lotta per lo Scudetto in campionato, fuori dalle altre competizioni. Da qui a maggio lapotrà concentrarsi solo sulla dopo l'eliminazione di Coppa , arrivata qualche settimana dopo quella in . Contro il sconfitta al San Paolo e addio al torneo, al termine di una partita a dir poco assurda.

Napoli-Lazio ha infatti visto la formazione di Gattuso portare a casa il risultato e la qualificazione grazie al goal segnato a inizio gara da Insigne, prima del rigore sbagliato da Immobile e dai due rossi comminati prima a Hysaj e dunque a Lucas Leiva, che ha discusso l'espulsione su Instagram.

Lucas Leiva ha infatti fatto mea culpa per il doppio cartellino, ma non solo:

"Mi dispiace per ieri, ma imparerò da questo episodio. #forzalazio #noneramaifallo".

Il centrocampista della Lazio ha ricevuto due cartellini gialli nel giro di pochi secondi a metà primo tempo. Massa ha optato per l'ammoninizione dopo un contrasto dubbio, per poi rispondere con il rosso all'insulto di Lucas, che si lamentava proprio per un fallo secondo lui non avvenuto.

E così su Instagram il messaggio chiaro, e non solo le scuse:

"Non era mai fallo".

Napoli-Lazio si è chiusa al San Paolo e riaperta sui social.