Lucas Gourna-Douath: il 'nuovo Pogba' che ha stregato Bayern e PSG

Il 17enne del Saint-Étienne alla sua prima stagione coi professionisti ha già raggiunto un valore di mercato di 25 milioni di euro.

Il calcio francese stava affrontando una grave crisi economica ancora prima che lo spettro della Superlega si profilasse all'orizzonte, ma sicuramente la nuova situazione rischia di peggiorare il quadro del movimento nel Paese transalpino.

Il fallimento dell'accordo con Mediapro sui diritti tv ha lasciato molti club in grosse difficoltà economiche. Il tutto nel bel mezzo di una pandemia mondiale.

Uno dei club più in difficoltà è il Saint-étienne che, come confermato dai co-presidenti Roland Romeyer e Bernard Caiazzo, è in vendita.

A questo punto la prossima estate sarà quindi necessario tagliare i costi e raccogliere più fondi possibili, cosa che potrebbe portare alla svendita di un club che negli anni ha prodotto alcuni dei migliori giovani talenti d'Europa.

Kurt Zouma, Wesley Fofana e William Saliba hanno lasciato Les Verts per trasferirsi in Premier League e presto altri potrebbero seguirli.

Lucas Gourna-Douath si è segnalato in questa stagione come uno dei migliori centrocampisti della Ligue 1, tanto che il diciassettenne ha già attirato le attenzioni di mezza Europa.

Chelsea, Milan e Lipsia sono tra i club più interessati che questa estate potrebbe essere ceduto per circa 25 milioni di euro.

Molti pensavano che Adil Aouchiche, l'ex gioiellino del PSG che si è piazzato ventiduesimo nella NxGN 2021, fosse il centrocampista da guardare con maggiore attenzione allo Stade Geoffroy-Guichardm ma Gourna-Douath gli ha letteralmente rubato il palcoscenico dal giorno del sue debutto nella squadra di Claude Puel lo scorso settembre.

Il capitano dell'Under 17 francese ha giocato la prima delle 25 partite fin qui disputate in Ligue 1, dieci delle quali da titolari per colui che è stato già definito da alcuni il 'nuovo Pogba'.

Il confronto con l'ex Juventus in realtà è legato più ai punti in comune delle loro storie che alle caratteristiche tecniche, dato che Gourna-Douath è decisamente più difensivo rispetto a Pogba.

Lui ha trascorso dodici mesi all'US Torcy, lo stesso club parigino in cui ha giocato anche Pogba, quando aveva solo 14 anni. Il tutto dopo cinque stagioni nelle file della squadra amatoriale Senart-Moissy.

Tarik Draoui, suo allenatore ai tempi dell'Under 13, ha parlato di Gourna-Douath a '20 Minutes'.

"Era convinto di diventare un giocatore professionista già quando aveva 11 anni. Era pazzesco".

Entrato all'ASSE nel 2018, Gourna-Douath ha firmato il suo primo contratto da professionista due anni più tardi prima di attirare l'attenzione di Puel per capacità fisiche, qualità tecniche e maturità.

Tutte doti che ha dimostrato lo scorso 6 gennaio contro il PSG, in quella che ad oggi resta probabilmente la sua miglior prestazione a certi livelli.

Gourna-Douath è stato fondamentale nel pareggio per 1-1 contro i Campioni di Francia, riuscendo a controllare anche Mbappé, tanto che il PSG sembrava interessato al suo acquisto. Mentre il portiere del Saint-Etienne, Jessy Moulin, ha esaltato il compagno a '20 Minutes'.

"Tutti abbiamo amato il suo modo di giocare. E' sorprendente vedere un ragazzo che impara così in fretta e che parla così tanto con i suoi compagni di squadra pur restando molto umile".

"Gliel’ho detto dopo la partita, ‘ho l’impressione che tu giochi in Ligue 1 da cinque anni”.

Il prossimo passo per Gourna-Douath dipenderà dall’esito della ricerca di compratori, sia per il suo cartellino sia per il giocatore in prima persona.

Il suo contratto terminerà nel 2023 e ci sono voci di un possibile prolungamento, nonostante la situazione economica complicata in cui si trovano i club di Ligue 1. Proprio per questo non è comunque esclusa una cessione, con un rinnovo che potrebbe comunque aumentare il suo prezzo.

“È un ragazzo molto ben organizzato, ha una grande maturità e pensa sempre a fare le cose in prospettiva calcio”, ha dichiarato uno dei membri del suo entourage a ‘Foot Mercato’. “Ha coscienza, attendo all’igiene, a ciò che fa, alle relazioni”.

Gourna-Doouath è il modello di professionista ideale, oltre che di centrocampista difensivo. Ed è un peccato che i tifosi del Saint-Étienne non possano vedere più spesso le sue giocate dal vivo.