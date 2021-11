Lucas Boyé: il "tanque" dell'Elche che può essere convocato dall'Argentina

Le cose nel calcio cambiano in fretta. Ne sa qualcosa Lucas Boyé, attaccante argentino classe 1996 con passaporto italiano attualmente in forza all'Elche.

L'ambientamento in Italia risulta però più difficile del previsto. In due stagioni con il Torino arrivano soltanto due reti malgrado venga spesso mandato in campo per sostituire Adem Ljajic. Troppo poco affinché possa convincere la dirigenza granata a puntare ancora su di lui.

Boyé inizia a quel punto una peregrinazione circolare in prestito che parte e termina in Spagna passando per Grecia e Inghilterra. La svolta per l'attaccante arriva nell'estate 2020, quando viene ceduto a titolo definitivo all'Elche.

Con i biancoverdi Boyé sembra aver trovato nuova brillantezza, dato che nelle ultime cinque gare di Liga ha messo a segno ben quattro reti. Uno score che non ha lasciato indifferenti gli osservatori al punto che si inizia a vociferare di lui anche per un'eventuale convocazione con la Nazionale argentina, anche se nel 2016 ha svolto uno stage a Coverciano ai tempi di Giampiero Ventura

Certo la concorrenza in Albiceleste è tanta e di altissima qualità, ma se dovesse continuare con questo rendimento, Lionel Scaloni potrebbe concedergli una chance.