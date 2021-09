Lucarelli rivela: "Chiamai Buffon per venire alla Ternana, ma era già del Parma"

Lucarelli ha rivelato in conferenza stampa: "Buffon mi ha ringraziato e mi ha parlato della passione per lo stadio e la tifoseria della Ternana".

Un successo importante contro un avversario di assoluto valore. La Ternana di Cristiano Lucarelli torna a sorridere grazie alla prima vittoria stagionale in Serie B, in casa contro il Parma di Enzo Maresca. Le 'Fere' si sono imposte col risultati di 3-1 sui ducali e hanno abbandonato la zona retrocessione con il balzo a quota 4 punti in classifica.

La sfida del 'Liberato Liberati' di Terni è stata l'occasione per due vecchi amici di ritrovarsi, ancora una volta uno contro l'altro. Cristiano Lucarelli in panchina, alla guida della sua Ternana, e Gianluigi Buffon, in campo a difendere i pali della porta del Parma. Il classe 1978 è subentrato al 69' del secondo tempo al posto di Colombi.

L'ex attaccante e ora tecnico delle Fere ha svelato nella conferenza stampa al termine del match di campionato un retroscena proprio su Buffon. Lucarelli ha provato in estate a convincere l'ex portiere della Juventus a trasferirsi proprio nel capoluogo umbro:

"Gigi è un amico, abbiamo fatto tante cose insieme anche fuori dal calcio. Penso che per questi ragazzi fare gol a uno come lui sia qualcosa da ricordare. Lo avevo chiamato per venire a Terni, ma aveva già fatto col Parma. Mi ha ringraziato, mi ha parlato di questa sua passione per lo stadio e la tifoseria di Terni".

Dopo le grandi sfide in campo, uno contro l'altro, Lucarelli e Buffon potevano ritrovarsi e difendere gli stessi colori, quelli della Ternana. Una storia di mercato e di 'Sliding doors', con il portiere che aveva già firmato l'accordo per tornare a vestire la maglia del Parma a 20 anni esatti di distanza dall'arriverderci con il passaggio alla Juventus.