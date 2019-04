Luca Toni e il calciomercato: "Vedrei bene Kroos alla Juventus"

Toni Kroos sarebbe una acquisto perfetto per la Juventus secondo Luca Toni: "Ha una grande personalità. E' un giocatore che non soffre le pressioni".

Con il goal segnato all' , Cristiano Ronaldo ha raggiunto quota 600 reti in carriera con squadre di club. E adesso punta dritto alla vetta della classifica marcatori.

CR7 si porta a -2 da Quagliarella con il suo ventesimo goal in campionato e secondo Luca Toni, uno che di classifiche marcatori se ne intende, sarà il portoghese a trionfare.

"Sono sempre convinto, perché adesso, senza , è l’unico obiettivo di Cristiano Ronaldo e anche della . Ci sono passato anche io: saranno i compagni a far di tutto per aiutarlo a segnare e superare in volata Quagliarella, Piatek e Zapata".

Ronaldo è motivato a terminare alla grande la stagione e Toni scommette forte su di lui.

"Arrivare in e vincere subito la classifica dei bomber è importante anche a livello di immagine per un fenomeno come CR7. Senza contare che sarebbe il primo a confermarsi re dei bomber in , e ”.

Toni conclude poi la sua intervista a 'Tuttosport' dando un consiglio di mercato alla Juventus riguardo Toni Kroos .