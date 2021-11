Moro a GOAL: "Sogno i Mondiali con l'Italia", tra Padova e Catania, nel segno di "Lewa"

È da poco passata l’ora di pranzo a Catania e il cielo è insolitamente nuvoloso, tanto da coprire interamente la vista maestosa dell’Etna, di solito a favore di Torre del Grifo Village, la casa del Calcio Catania: Luca Moro passeggia verso la sede con le mani in tasca e lo sguardo di chi è immerso nei propri programmi e progetti rivolti al futuro.

Si trova, cronologicamente, esattamente in mezzo a quei weekend, fatti di partite, sudore e qualche gioia, che hanno caratterizzato gran parte della sua vita: ultimamente con diversi sorrisi in più. “Catania è diversa da Padova”, spiega, con sguardo strabuzzato, quasi come se avesse scoperto una terra lontana, parte di un altro mondo.

Eppure lui da inizio stagione un altro mondo lo ha scoperto: rientrato negli spogliatoi del “Nuovo Romagnoli” di Campobasso, zuppo come zuppo sa essere un uomo esposto al diluvio quasi-universale per 90 minuti, tiene stretto e sorridente il pallone del match e chiedendo una penna in giro lo fa firmare ai compagni. È alla prima tripletta della sua carriera tra i professionisti, a pochi minuti dal viaggio che lo porterà direttamente al raduno della Nazionale Under 20, impegnata contro Repubblica Ceca e Romania.

Attualmente Luca Moro, attaccante del Catania, non è solo il capocannoniere della Serie C tutta, con 14 reti in 12 partite, ma il miglior marcatore tra i pro in Italia (meglio di Ciro Immobile e Dusan Vlahovic, fermi a 10) e il secondo tra i pro dei Top 5 Paesi europei (Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia), alle spalle di Mitrovic del Fulham (a quota 21 reti in Championship) e di Brereton (16 col Blackburn, sempre in Championship), e insieme a un certo Lewandowski (14 in Bundesliga). Felpa e jeans, si siede comodo, col ciuffo deciso: lo abbiamo incontrato per una chiacchierata ai microfoni di GOAL tra passato, presente e futuro.

Avevi 5 anni quando Fabio Cannavaro alzò al cielo la Coppa del Mondo sotto il cielo di Berlino: 2 weekend fa quella maglia Azzurra l’hai indossata tu, seppur in Nazionale Under 20.

“La maglia Azzurra l’avevo già indossata in occasione di uno stage quando ero nella Primavera del Genoa. Sicuramente l’emozione è tantissima perché quella maglietta va conquistata, va sudata e avercela addosso e segnare dà una grande carica. Dietro ci sono tanti sacrifici fatti fin qui e quelli che dovrò continuare a fare e sicuramente quello è stato il mio primo pensiero: il secondo va alla mia famiglia e a tutte le persone che mi sono state vicino e mi hanno sempre aiutato”.

L’inno iniziale al “Tonino Benelli” di Pesaro, poi i due goal dei cechi e un lancio lungo poco superata la mezz’ora. Moro aggancia, si invola, sterza mandando a bere qualcosa il proprio marcatore e scarica un destro potente in fondo al sacco. Con una naturalezza spaventosa, ma che lo ha contraddistinto dall’inizio della sua avventura in rossazzurro. Un “fuoriprogramma”, se vogliamo: di quelli che piacciono tanto al calcio visto che in estate, a poche ore dalla fine del mercato, era ancora del Padova. La “sua” Padova.

Facciamo un passo indietro: tu sei di Padova, sei cresciuto nel Padova, hai sempre detto di voler esordire all’Euganeo e ci sei riuscito. Poi i prestiti, torni al Padova, giochi una partita e ti cedono, nell’ultimo giorno di mercato, al Catania. Cos’hai pensato?

“È successo tutto molto velocemente perché all’inizio dell’anno scorso la SPAL non mi ha riscattato, poi sono tornato, ho fatto il ritiro col Padova e fino all’ultimo non ho saputo benissimo il mio destino. È stata fatta questa scelta del prestito al Catania perché c’era una rosa molto ampia al Padova e magari non avrei trovato lo stesso spazio che ho trovato qui: una decisione presa da entrambe le parti. Anch’io in primis ho detto ‘voglio andare al Catania’ e devo dire che è stata la scelta più azzeccata del mondo. E di questo son felice”.

Il risultato di questa scelta è tangibile, entusiasmante, categorico: i 14 goal messi a segno sono frutto di una striscia di gare in cui è andato in goal che dura dal 30 settembre. In tutto 8, considerando pure che ne ha saltate 2 per gli impegni in Nazionale. La sensazione, comunque, tralasciando i problemi societari, è che si trovi nel posto giusto al momento giusto: come nelle migliori storie, pure inaspettatamente.

Nei giorni successivi al tuo arrivo al Catania avrai sicuramente guardato l’Etna, poi ti sei voltato e hai visto a 15 km il mare: uno spettacolo incredibile. Il tuo primo impatto con la città catanese qual è stato?

“È una città totalmente diversa da Padova: c’è più caos, più affetto a primo impatto da parte della gente e questo mi ha aiutato a trovarmi a mio agio sin dal primo giorno. Poi è stato merito anche dei compagni che mi hanno fatto sentire subito parte della squadra, anche se sono arrivato solo l’ultimo giorno. Mi ha colpito il dialetto: e poi il primo giorno, non ricordo per quale occasione, era arrivato da mangiare al campo e vedere tanti arancini e piatti tipici di Catania mi ha fatto un certo effetto”.

Passiamo al Luca Moro sportivo: cresciuto con gli idoli del Padova, hai più volte detto di ispirarti ad alcuni grandi del calcio.

“Sì, quando ero piccolo c’era il Padova con una grande squadra, in cui giocava anche Stephan El Shaarawy, e andavo a vederla. Come punte centrali, però, mi sono sempre ispirato a Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo per la sua mentalità e il suo impegno”.

Hai parlato di “mentalità”: la giornata tipo di Cristiano Ronaldo è molto rigida, però, tra sveglia, palestra, colazione dedicata. Quella di Luca Moro com’è?

“Dall’anno scorso ho iniziato a curare l’alimentazione perché fino a 2 anni fa non guardavo cosa mangiavo e quanto bene facesse: adesso sto molto più attento, ma bisogna migliorare. Se la squadra si allena la mattina, poi, allenamento e pranzo insieme ai miei compagni che abitano qui a Torre del Grifo. Poi è successo molte volte che nel pomeriggio, visto che è vicina al campo sportivo, sono andato in palestra: altri pomeriggi li passiamo a guardar Catania”.

Musica e videogiochi nulla?

“No no videogiochi assolutamente sì, il giusto. Gioco anche con i miei compagni da Padova ed è anche un modo per sentirli non dico ogni giorno, ma ogni tanto sì, grazie alla Playstation. Per la musica vario parecchio invece: prima delle partite ascolto un tipo di canzoni che mi possono caricare come quelle di Pop Smoke, ad esempio, mentre quando sono tranquillo ne ascolto altre. Eh, sì: il trap italiano, dai (ride ndr)”.

Ha 20 anni, Moro: di lui si parla un gran bene. Dicono lo vogliano in Serie B, forse qualcuno in Serie A. Le voci di mercato si fanno via via sempre più insistenti, mentre lui continua a lavorare sodo, focalizzato sull’obiettivo: lo vedi e pensi a cosa stavi combinando alla sua età. Probabilmente qualcosa da ricordare col sorriso: sicuramente non all’altezza di quanto vissuto adesso dall’attaccante del Catania.

Sei molto giovane, ma c’è stata qualche volta in cui guardando i tuoi compagni svagare mentre lavoravi ti è venuto in mente ‘ma questa vita è veramente faticosa’?

“Non ho mai avuto dubbi sul mio percorso, ma ci sono state delle volte i cui magari mi dispiaceva lasciare i miei compagni a un certo orario, ma sapevo a cosa andavo incontro e conoscevo bene il mio sogno da realizzare, quindi non volevo avere rimpianti. L’alternativa al calciatore? Avrei fatto il bancario perché a scuola sono sempre andato bene. Non ho mai avuto problemi nello studio, quindi siccome mi piaceva la matematica da piccolo dicevo così. Oppure avrei fatto il ciclista: sono sempre stato un tipo sportivo e nella mia famiglia, dalla parte di mia mamma, erano tutti appassionati di ciclismo”.

Ah, appassionato di matematica? Quindi 6 X 4?

“Eh 24, il mio numero. Mi hanno detto che chi indossava la maglia numero 24 al Catania (Gionatha Spinesi, ndr.) era una persona molto importante, che significava “goal”, da queste parti. In realtà non ho preso questo numero per un determinato motivo: mi è arrivato, magari è stato un segno. Ed eccoci qua”.

(Luca Moro in goal contro la Juve Stabia. Credit: Catanista / Davide Anastasi)

Siamo abituati a vederti segnare, ormai, ma è vero che nasci difensore centrale?

“Sì, quando sei piccolo fai tutti i ruoli, ma mi mettevano difensore centrale per poi lasciarmi andare dove volevo. Finché il campo era piccolo si poteva fare: man mano che il campo diventava più grande mi allontanavo sempre più dalla porta e ho detto ‘No, mi dispiace, questo non è più il mio posto’”.

Ti diamo un dato: al di là del numero delle marcature, dei campionati professionistici dei Top 5 Paesi calcistici (Italia, Francia, Inghilterra, Germania, Spagna), tra i giocatori andati in doppia cifra tu sei quello con la media goal più alta (1,67) insieme ad Aleksandar Mitrovic e, indovina un po’, a Robert Lewandowski.

“Eh, la sua categoria è totalmente diversa, però. Fa piacere questo numero, ma c’è ancora molto da lavorare perché lui (Lewandowski, ndr.) questo dato lo mantiene ogni anno. Quindi fare solo una parte di stagione bene non mi serve: bisogna continuare”.

Però ci pensi che magari dall’altra parte d’Europa c’è qualcuno, malato di statistiche, che dice a Robert Lewandowski ‘Oh guarda, hai un’ottima media goal, ma devi migliorare perché Mitrovic ha fatto quanto te, e in Serie C italiana c’è Luca Moro’?

“Eh speriamo che gli arrivi questa notizia, magari ci troviamo (ride ndr.)”.

Torre del Grifo è insolitamente silenzioso, quando Moro si racconta a GOAL. Anni fa sarebbe stato un via vai di gente e giocatori: idoli della Serie A, perlopiù. Forse abbiamo sbagliato giorno: oppure rientra tutto nel difficile momento societario del club etneo, appeso a un filo già da qualche mese. I ragazzi di Francesco Baldini da qualche settimana si sono compattati, guidati dal proprio allenatore, e al di là di alcuni risultati non troppo positivi sono andati oltre, superando difficoltà oggettive e poco trascurabili.

A livello nazionale colpisce la reazione che avete avuto come squadra rispetto alla difficile situazione societaria: come ci siete riusciti?

“Siamo un bel gruppo e questo ti fa uscire da ogni situazione. Ci troviamo bene tra di noi: abbiamo detto di concentrarci solo sul campo. Del resto ne parlerà chi di dovere”.

Ma il sogno di Luca Moro qual è?

“Giocare i Mondiali con l’Italia: è questo il mio sogno”.

Apri una parentesi importante, così: siamo in un periodo storico in cui la Nazionale sta cercando attaccanti, tanto da prendere in considerazione l’idea di naturalizzarne alcuni. Tu e Lorenzo Lucca, o altri giocatori in avanti, siete un po’ il futuro della Nazionale? Sentite questa responsabilità?

“Il futuro è ancora tutto da vedere perché c’è ancora tanto da fare: sicuramente la volontà c’è. Se c'è un attaccante italiano a cui mi ispiro? Non so. Mi hanno paragonato a Luca Toni, ma ogni giocatore ha una sua storia”.

(Luca Moro esulta con Freddi Greco in Catania-Avellino. Credit: Catanista / Davide Anastasi)

Tra qualche settimana c’è il derby contro il Palermo, lo sai.

“Eh, sì: sono riuscito a cogliere l’importanza di questa gara grazie ai tifosi. Tra l’altro è il 12 dicembre. 12/12: 12+12? 24, quindi…”.

Al Catania hai trovato Francesco Baldini in panchina che ti sta aiutando parecchio.

“Mi son trovato bene sin dall’inizio: secondo me una cosa che mi ha fatto cambiare il mister è l’attacco alla profondità. Fino all’anno scorso venivo troppo spesso incontro e poco in profondità e lui parlandomi di Ciro Immobile mi ha detto ‘Tu sei un attaccante che deve attaccare la profondità’ e questo mi aiutato”.

Ti senti più vulcano, quindi Etna, o più mare, magari quello che c’è a pochi km di distanza da qui?

“Un misto tra le due cose, perché non sono uno che esplode a momenti: il mio carattere è più costante. Penso che ci son tanti lati su cui devo migliorare e visto che ne sono consapevole devo concentrarmi su questi: devo ringraziare i miei genitori e la mia famiglia perché in questa mentalità c’è il loro zampino”.

L’ultimo sorriso, quello relativo al pensiero rivolto alla famiglia, non riesce a celare un po’ di evidente emozione. Dietro al freddo numero, il 20 dei suoi anni, ci sono sacrifici impossibili da comprendere da chi crede che il calcio sia esclusivamente un privilegio: non è così.

Non sappiamo cos’abbia fatto dopo l’intervista: come tanti altri giocatori vive a Torre del Grifo, quando può va in giro per la città. Giorni fa Freddi Greco, centrocampista rossazzurro con un passato alla Roma, ha pubblicato un’Instagram story che ritraeva Moro fare strike al primo colpo sulla pista da bowling: niente da fare, può giocare pure bendato, evidentemente è il suo momento.

“Invincible”, come il titolo di una canzone di Pop Smoke, una di quelle che dice di ascoltare prima di ogni partita: “mirando alla luna” (“Shoot for the stars, aiming for the moon”) con ferma ambizione, tra uno “Mbare” (espressione tipica, a Catania) e l’altro, pronunciato con cadenza padovana, affacciandosi a un calcio che ha già messo gli occhi su di lui come una delle speranze più concrete di un Paese che non sa vivere senza la palla che rotola e che rinnova la propria passione a suon di goal e sogni. Quelli di Luca Moro compresi.