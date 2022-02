Ci sono momenti che cambiano per sempre il corso degli eventi. Istanti che rappresentano un vero e proprio crocevia nella storia, nella carriera e nella vita di un uomo. Quel 6 marzo 1994 Luca Marchegiani non lo scorderà mai.

La città di Roma trattiene il fiato per 90 minuti: c'è il derby della Capitale. Al 25' della ripresa la Lazio è avanti grazie alla rete di Signori, ma la Roma ha la grande chance per pareggiare. L'arbitro concede un calcio di rigore ai giallorossi: sul dischetto si presenta il 'Principe' Giannini. Il capitano inquadra lo specchio, ma con un intervento straordinario Marchegiani gli nega il goal e manda la palla in calcio d'angolo. Una parata che consentirà ai biancocelesti di portare a casa i tre punti.

"È stato il momento che ho ricordato più volte in tutta la mia carriera. Ciò che mi ha permesso di entrare nella storia di una società e di una partita fondamentale".

Quell'evento rappresenta l'inizio di un periodo lungo dieci anni in cui il portiere marchigiano riuscirà ad entrare nell'Olimpo del calcio italiano e nella storia della Lazio a suon di trofei. Il culmine di un percorso fatto di gavetta e sacrifici fino ai grandi traguardi nazionali e internazionali.

Nato ad Ancona il 2 febbraio 1966, Luca Marchegiani muove i primi passi nel mondo del calcio e tra i pali nella Jesina, formazione di Serie C2 in cui brilla e attira le attenzioni del calcio professionistico.

Tre stagioni in biancorosso, di cui una in prestito all'Aurora Latini, prima del grande salto. Corre l'anno 1987 quando il Brescia decide di acquistare il giovane portiere anconetano e aggregarlo alla prima squadra allenata da Bruno Giorgi, nel campionato di Serie B.

Nel suo primo anno tra i professionisti, Luca vestirà i panni di vice del veterano Ivano Bordon, una vera e propria leggenda, collezionando una sola presenza. L'esperienza tra le fila delle 'Rondinelle' si conclude dopo appena una stagione: nell'estate 1988 è il Torino ad acquistare il cartellino di Marchegiani.

C'è ancora una volta un derby nel destino di Marchegiani. Dopo qualche mese di ambientamento, il debutto con la maglia granata arriva nel giorno di San Silvestro, il 31 dicembre, nella stracittadina contro la Juventus valida per l'undicesima giornata di Serie A. Claudio Sala, che ha sostituito Gigi Radice la settimana precedente, decide a sorpresa di lanciare il giovane estremo difensore marchigiano. Un esordio poco fortunato per il portiere: a conquistare i tre punti è la 'Vecchia Signora' grazie a una rete di 'Spillo' Altobelli al 61'.

È proprio all'ombra della Mole che Marchegiani riesce a maturare e fare il definitivo salto di qualità, sotto la guida dell'esperto preparatore dei portieri Lido Vieri.

La stagione del Toro si rivelerà disastrosa, con un altro cambio in panchina - con Sergio Vatta al posto di Sala a partire dalla trentesima giornata - che non basterà ai granata a evitare la retrocessione in Serie B.

Marchegiani resta in granata anche nella serie cadetta, diventando un pilastro del Torino di Fascetti che conquisterà immediatamente la promozione in Serie A. L'inizio di un percorso che porterà il Toro a raggiungere la qualificazione in Coppa UEFA nella stagione 1990-1991 grazie al quinto posto in classifica e il terzo posto nella stagione successiva.

In granata arrivano anche i primi trofei: nel 1991, il Torino conquista la Mitropa Cup contro il Pisa, mentre nella stagione 1992/1993 Marchegiani e compagni portano a casa la Coppa Italia nella finale contro la Roma. Nel 1992, il Torino arriva ad un passo dal trionfo europeo: dopo una lunga cavalcata fino alla finale, il cammino degli uomini di Mondonico si interrompe sul più bello, nella doppia finale persa per 'colpa' della regola dei goal in trasferta contro l'Ajax. Dopo il 2-2 in casa del 29 aprile, i granata non riescono a ribaltare le sorti del confronto con lo 0-0 del 13 maggio ad Amsterdam.

È proprio durante l'esperienza in granata che arriva la prima convocazione in Nazionale. Il commissario tecnico Arrigo Sacchi fa esordire Marchegiani nella sfida amichevole contro gli Stati Uniti il 6 giugno 1992. Il portiere classe 1966 viene convocato a intermittenza fino al Mondiale proprio negli USA del 1994, dove debutta contro la Norvegia dopo l'espulsione di Pagliuca e disputerà due partite da titolare - contro il Messico ai gironi e la Nigeria agli ottavi - prima di finire nuovamente in panchina e lasciare il posto all'ex portiere di Bologna e Inter. In totale saranno 9 le apparizioni di Marchegiani con la maglia azzurra.

Luca lascia il Torino nel 1993: la Lazio di Sergio Cragnotti mette sul piatto 13 miliardi di lire per convincere il club granata a lasciarlo partire.

Anche grazie al rigore parato a Giannini nel derby nel 1994, Marchegiani - soprannominato 'Conte' per i modi signorili ed eleganti - ci mette davvero poco ad entrare nel cuore della gente e innamorarsi della maglia biancoceleste.

“Parare un rigore è una delle poche opportunità che ha un portiere di rimanere nella storia di una partita. Le grandi prestazioni dei portieri difficilmente vengono ricordate se non sono accompagnate da rigori respinti o parate salva risultato. Non mi sono reso conto subito di quello che avevo fatto. Solo dopo l’ho capito. Sono quelle cose che ti fanno rimanere nella storia di una partita fondamentale”.

All'ombra del Colosseo, Luca vive da protagonista quello che sarà - fino ad oggi - il ciclo più vincente della storia della Lazio. Con Sven-Goran Eriksson in panchina, Marchegiani e compagni conquistano ben sette trofei tra campo nazionale e internazionale tra il 1998 e il 2000, entrando di diritto a far parte delle 'sette sorelle' del campionato italiano.

Con lo svedese in panchina, subentrato al posto di Zoff dopo il quarto posto nella stagione 1996/1997, la Lazio porta a casa la Coppa Italia, vinta contro il Milan. L'annata 1997/1998 resterà agrodolce per i colori biancocelesti: accanto al successo in campo nazionale arriverà la cocente sconfitta di Parigi contro l'Inter nella finale di Coppa UEFA.

Tre mesi più tardi, ai biancocelesti tornerà il sorriso: la squadra di Eriksson batte la Juventus a Torino nella finale di Supercoppa Italiana, con Marchegiani che alzerà al cielo il trofeo al posto di capitan Nesta, infortunatosi due mesi prima, ai Mondiali.

Il periodo d'oro dei capitolini prosegue. Nella stagione 1998/1999 arriva il primo titolo europeo: la Lazio batte 2-1, grazie alle reti di Nedved e Vieri, a Birmingham il Maiorca e conquista la Coppa delle Coppe. In campionato arriva il secondo posto, alle Milan di Zaccheroni.

L'appuntamento è solo rimandato di un anno. La stagione successiva si apre con il trionfo contro il Manchester United di Ferguson nella Supercoppa Europea grazie alla rete di Salas, con Marchegiani protagonista con una parata super su Cole. Nello stesso anno, arriva l'esordio in Champions League, ma soprattutto lo Scudetto vinto al fotofinish sulla Juventus in un 14 maggio 2000 che resterà per sempre nella storia del calcio, con la vittoria del Perugia sui bianconeri sotto il diluvio che consegnerà il titolo agli uomini di Eriksson.

Il titolo rappresenta anche la fine di un'era nella carriera di Luca Marchegiani, che con l'arrivo di Angelo Peruzzi proprio nell'estate dopo lo Scudetto cede i gradi di titolare e diventa il portiere di riserva. Il palmarès dell'estremo difensore si arricchisce di un altro trofeo, la Supercoppa Italiana, vinta per 4-3 sull'Inter di Marcello Lippi.

Marchegiani resterà altri tre anni in biancoceleste nel ruolo di alternativa a Peruzzi, prima di salutare la Lazio dopo dieci anni e trasferirsi al Chievo Verona.

Altre due stagioni, le ultime due, tra le fila dei clivensi, prima di appendere scarpette e guantoni al chiodo. Il canto del cigno del 'Conte', passato dalla piccola Jesi ai successi europei con la solita eleganza e signorilità.